Hafızanızı güçlendirmek için bunu deneyin: Sadece bir bardağı yeterli oluyor

Uzmanların önerdiği sağlık güçlendiren tarifler sık sık araştırılıyor. Ender Saraç hafıza güçlendiren karışımın tarifini verdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HAFIZANIZI GÜÇLENDİRMEK İÇİN BİR BARDAK YETERLİ

Ender Saraç insanların sağlıklarını güçlendirmek için sık sık doğal tarifler ve öneriler vermeye devam ediyor. Vatandaşlar teknoloji kullanımının giderek artması, stres, yoğun iş hayatı gibi sorunlar sebebiyle hafızalarında problem yaşayabiliyor. Dr. Ender Saraç doğal bir tarifle hafıza güçlendirmenin yollarını anlattı. Bu tarifi günde 1 bardak içmeniz yeterli oluyor! İhtiyacınız olan malzemeler şu şekilde;

1-2 yaprak gingko biloba, 1 küçük adaçayı, 1 su bardağı sıcak su ve isteğe göre limon dilimi. Bütün malzemeler kaynar su içinde dört dakika süreyle demlenir. Çay şekersiz şekilde tüketilir ve isteğe bağlı içine limon dilimi eklenebilir. Ancak bu tarifin gece geç saatlerde içmemek gerekiyor. İyi bir hafızaya sahip olmak için odaklanma çok önemlidir. Bilgilerinizin hafızada kalıcılığının artması için tekrar etmek ve günlük hayatla ilişkilendirmek de önem taşır. Soyut bilgilerinizi somut hale getirip görselleştirerek hafızanızı da güçlendirebilirsiniz. Uyku düzeni, beslenme düzeni, egzersiz yapmak gibi etkenler de beyin sağlığını doğrudan etkilediği için iyi bir hafıza için önemlidir.