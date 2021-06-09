Hafta içi BİM, A101, ŞOK, Migros ne zaman, saat kaçta kapanıyor?

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ikinci kademeli normalleşme uygulanıyor. Kademeli normalleşme döneminde marketlerin çalışma saatleri araştırılıyor. Vatandaşlar tarafından normal zamandan farklı çalışan büyük marketler olan BİM, A101 gibi marketlerin kapanma saati merak ediliyor.

Tam kapanma sonrasında açıklanan kademeli normalleşme döneminin ikinci aşaması uygulanıyor. Birçok iş yerinde salgın sebebiyle çalışma saatlerinde değişiklik uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre marketler de mesai saatlerini düzenledi. Bim, A101, Şok marketler saat kaçta kapanıyor?

A101, Bim, Şok hafta içi çalışma saatleri nasıl olacak?

Bakanlık tarafından yayınlanan Haziran ayı normalleşme genelgesine göre marketlerin mesai saatleri belli oldu. Küresel bir salgın olan Covid-19 salgınıyla mücadele amacıyla uygulanan kademeli normalleşme döneminde; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri aralığında; Pazar günü ise Cumartesi 22.00’den başlayan Pazar gününü kapsayan ve Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bakanlık tarafından yayımlanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi kapsamında marketlerin çalışma saatleri de vurgulandı.

Tam gün sokağa çıkma yasağının olduğu Pazar gününde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri aralığında çalışabilecek. Vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli kişiler hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market vb. yerlere gidebilir. Hafta içi marketlerin hizmet saati 09.00-20.00 şeklinde belirlendi. Haziran ayı normalleşme takvimine göre yeni saatlerin 09.00-21.00 olarak güncelleneceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu marketler kaçta kapanıyor?

Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeye göre Pazar günleri belirlenen iş yerleri 10.00-17.00 arasında açık olacaktır. Vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak koşuluyla (engelli kişiler hariç) ikamet adreslerine en yakın bakkal, manav, market, kasap vb. yerlere gidebilir.

Tam gün kısıtlama olan Pazar gününde bütün marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim, alkol vb. ürünler satılmayacaktır. Online market ve yemek firmaları, hafta içi ve hafta sonları 07.00-24.00 saatleri arasında evlere servis yapabilir.