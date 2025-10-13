Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı Bodrum'da Anıldı

Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 52'nci yılında Bodrum Gümbet Mahallesi Gönül Tepesi'ndeki mezarı başında Bodrum Belediyesi organizasyonuyla anıldı.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 16:10
"Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 52'nci yılı dolayısıyla Muğla'nın Bodrum ilçesindeki mezarı başında düzenlenen etkinlikte anıldı.

Anma, Bodrum Belediyesince organize edilerek Kabaağaçlı'nın mezarının bulunduğu Gümbet Mahallesi Gönül Tepesi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, Koordinatör Meclis Üyesi Emel Çakaloğlu ile öğretmenler, öğrenciler, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program Ayrıntıları

Programda, öğretmenler ve öğrenciler tarafından Kabaağaçlı'nın yaşamından kesitler paylaşıldı; özellikle Bodrum'a 1926 yılında sürgün edilen dönemi anlatıldı. Etkinlikte ayrıca müzik dinletisi sunuldu.

Konuşmaların ardından Kabaağaçlı'nın mezarına çiçek bırakıldı ve anma töreni sona erdi.

"Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 52'nci yılı dolayısıyla Muğla'nın Bodrum ilçesindeki mezarı başında düzenlenen etkinlikte anıldı. Bodrum Belediyesince organize edilen anma etkinliği, Kabaağaçlı'nın mezarının bulunduğu Gümbet Mahallesi Gönül Tepesi'nde gerçekleştirildi.

