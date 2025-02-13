Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne Promosyon Revizesi

Halkbank, Şubat ayı için yeni promosyon düzenlemesini duyurdu. Maaş zamlarının ardından bankalarla yürütülen promosyon ihale süreçleri hız kazandı. Emekliler ve memurlar, maaş artışlarıyla birlikte promosyonlara gözlerini çevirmiş durumda.

2025 yılı için emekli ve memur maaşlarına ilişkin çalışmalar devam ederken, enflasyon zammı sadece belirli bir kesimi kapsarken, asgari ücretteki artış %30 olarak belirlendi. Bu gelişmeler, çalışanların ve emeklilerin umutlarını artırırken, promosyon ödemeleri de önemli bir gündem maddesi haline geldi.

Tavas Belediyesi'nden Rekor Promosyon

Son olarak, Tavas Belediyesi, çalışanları için önemli bir karar alarak 59.000 TL’lik bir promosyon üzerinde uzlaşma sağladı. 7 bankanın katıldığı rekabetli ihalede en yüksek teklifi veren Halkbank, çalışanlarına kişi başı 59.000 TL ödeme yapacak. Bu, emekli ve çalışanlar için son derece kayda değer bir destek olarak ön plana çıkıyor.

Başkan Tatık’tan Açıklama

Tavas Belediye Başkanı Tatık, açık artırma usulü yapılan ihale sonuçlarını duyurdu. Halkbank Şube Müdürü Onur Ulupınar ile imzalanan sözleşme, çalışanlar tarafından coşkuyla karşılandı. Tatık, "Çalışanlarımızın haklarını gözetmek bizim en önemli görevimiz. Bu promosyon, onların emeklerinin karşılığıdır. İnşallah bu sayede çalışanlarımız daha mutlu ve daha verimli olacaklar," şeklinde konuştu.

Tavas Belediyesi’nin açıkladığı bu önemli promosyon teklifi, çalışanlar arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı. Kamuoyuna yapılan bilgilendirmelerin ardından, çalışanlar ve yakınları memnuniyetlerini alkışlarla dile getirdi.