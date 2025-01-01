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Haluk Levent Hatay'da Depremzedelere Ücretsiz Konser Verdi

Şarkıcı Haluk Levent, Hatay'da depremzedeler için ücretsiz konser vererek onların yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 01:30
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 01:30
Haluk Levent Hatay'da Depremzedelere Ücretsiz Konser Verdi

Haluk Levent Hatay'da Depremzedelere Destek Konseri Düzenledi

Hatay'ın Defne ilçesinde, ünlü şarkıcı Haluk Levent, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerden etkilenen afetzedeler için ücretsiz bir konser verdi. Ahbap Derneğinin kurucusu olan Levent, bu anlamlı etkinlikte depremzedelere verdiği konser sözünü yerine getirdi.

Konser Detayları ve Atmosfer

Defne ilçesindeki Kültür ve Sanat Çarşısı'nda düzenlenen konser, büyük bir katılımla gerçekleşti. Haluk Levent, konser sırasında sevilen şarkılarını seslendirirken, afetzedeler de coşkuyla eşlik etti. Ayrıca, Levent'in sahneye davet ettiği bazı yerel sanatçılarla birlikte gerçekleştirdiği performanslar da dikkatleri üzerine çekti.

Hatay Valisi'nden Teşekkür

Konser sırasında konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Haluk Levent'e Hatay'a sağladığı destekten dolayı teşekkür etti. Vali Masatlı, "Deprem zamanından itibaren kendisinin maddi ve manevi desteğini her zaman yanımızda hissettik. Bir kardeş, bir dost, bir can yoldaşı gibi şehrimize hizmet etmeye başladı," şeklinde sözlerine değindi. Ayrıca, 2025 yılının Hatay ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Yeni Yıla Coşku ile Giriş

Etkinlik, katılımcıların Haluk Levent ile birlikte yeni yıla geri sayım yaparak girmesiyle sona erdi. Bu anlam dolu konser, Hatay halkı için unutulmaz anlar yaşattı.

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