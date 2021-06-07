Hangi çiçek neyi ifade eder? Çiçeklerin anlamları ve özellikleri

Çiçekler, insanlar duygularına tercüme ederken aynı zamanda duyguların anlatmaya da yardımcı olmaktadır. Çiçeklerin temel anlamında sevgiyi belirtmek vardır. Birbirinden farklı çiçekler gruplarından ayrılarak duygulara hitap etmektedir. İşte yurdumuzda bulunan çiçeklerin anlamları haberimizde





Çiçeklerin anlamları nelerdir?

Beyaz gül – masumiyet

– masumiyet Kırmızı gül – aşk

Pembe gül – gönlüm sende

Sarı gül – sıcaklık ve sevgi

Mavi gül – gizem

Beyaz karanfil – temizlik ve saflık

– temizlik ve saflık Kırmızı karanfil – sevgi

Pembe karanfil – içtenlik

Sarı karanfil – hüzün

Beyaz lale – saflık ve temizlik

Kırmızı lale – seni seviyorum

Pembe lale – anlayış

Sarı lale – gerginlik

Beyaz orkide – masumiyet ve zarafet

Pembe orkide – sevimlilik

Mor orkide – asalet

Mavi orkide – aşkların en büyüğü

Papatya – temiz kalp

Kaktüs – içtenlik

Melekotu – ilham kaynağımsın

Beyaz gülün anlamı nedir?

Beyaz gülün anlamı masumiyet iken bu güller saflığın ve temizliğin öncülüğüdür. Evlilik tekliflerinde sıkça kullanılan bu gül, birçok kişi tarafından tercih edilmektedir.





Kırmızı gülün anlamı nedir?

Kırmızı gülün en bilindik özelliği aşktır. Aşkı temsil eden bu gül, sevgisini belirtmek isteyen kişiler için en çok tercih edilen çiçekler arasında yer alır. Sevgililer gününde veya özel günlerde oldukça yaygın olarak kullanılır.





Pembe gülün anlamı nedir?

Pembe gülün anlamı halk arasında ‘gönlüm sendedir’ ifadesini vermektedir. Zarifliği ve renk uyumu ile dikkat çeken bu güller, kişiye seni seviyorum veya sana aşığım sözcüklerin karşılığı olarak verilmektedir.





Sarı gülün anlamı nedir?

Sarı gülün anlamı sıcaklık ve sevgi olarak bilinmektedir. Sarı güller 18. Yüzyıla kadar çok fazla bilinmeyen bu gül çeşidi kişiye olan yakınlık olarak bilinir. Sıcaklığı temsil eden bu gül aynı zamanda parti simgesi olarak kullanılır.





Mavi gülün anlamı nedir?

Mavi gül gizemi ifade etmektedir. Gizem ve esrarengiz katan mavi gül, imkansızı elde etmek isteyen kişilere verilmektedir. Bu gül kendisine ulaşmanın imkânsız olduğunu ispatlamak için verilmektedir.





Beyaz karanfilin anlamı nedir?

Beyaz karanfiller, temizlik ve saflık anlamını katmaktadır. Güzel duygularını karşıya iletmek isteyenler bu gülü alarak kişiye duygularını ifade edebilir.





Kırmızı karanfilin anlamı nedir?

Kırmızı karanfilin anlamı sevgidir. Her türlü sevginin ifadesi için kullanılan bu çiçek türü sadece özel duyguları için kullanılmazken her türlü sevgiyi barındırır. Partilerde daha çok kullanılan bu karanfil çeşidi oldukça kullanılır.





Pembe karanfilin anlamı nedir?

Pembe karanfilin anlamı içtenlik olarak bilinmektedir. Zarif olan bu çiçekler aşka dönüşmemiş fakat çekil almış duygular için kullanılır. İçtenliğin ve sevginin anlamı olan pembe karanfil görünüşü olarak çok zariftir.



Sarı karanfil anlamı nedir?

Sarı karanfilin anlamı diğer çiçeklerden farklı olarak hüzünü katmaktadır. Kalp kırıklıkları, üzüntüsü olan kişiler bu çiçekleri kullanırlar. Karşı tarafa üzüntüsünü belli etmek isteyen kişiler en çok sarı karanfili kullanır.

Beyaz lalenin anlamı nedir?

Beyaz laleler saflık ve temizliğin habercisidir. Saf ve temiz duyguların sahibi olan laleler birçok kişi tarafından kullanılır. Zarif görüntüsü ile dikkat çeken beyaz laleler oldukça tercih edilir.





Kırmızı lalenin anlamı nedir?

Kırmızı laleler, seni seviyorum kelimesinin habercidir. Aşkın rengi olan kırmızı ise birçok düşünceyi ifade ede. Kırmızı lalelerin verilme sebebi aşktır.

Pembe lalenin anlamı nedir?

Pembe lalenin tanımı anlayıştır. Anlayışlı olduğunu belirten bu lale, diğer lalelerden farklıdır. Kişiye karşı ne kadar anlayışlı olduğunu kolaylıkla ifade edebilir.

Sarı lalenin anlamı nedir?

Sarı laleler, gerginliği ifade eder. İkili ilişkilerde oluşan gerginliği ifade eder. Yaşanan sıkıntıları iletmek isteyen kişiler sarı laleler kullanabilir.





Beyaz orkidenin anlamı nedir?

Beyaz orkidenin anlamı masumiyet ve zariflik olarak tanımlanmıştır. Kız isteme törenlerinde oldukça sık kullanılan beyaz orkideler zarafeti anlatır.





Pembe orkidenin anlamı nedir?

Pembe orkidenin anlamı sevimli olmaktır. Her katmanı farklı renk olan bu çiçek sevimli görüntüsü ile ön plana çıkmaktadır. Pembe orkideler duyguları ifade eder.





Mor orkidenin anlamı nedir?

Mor orkideler asaleti temsil etmektedir. Asaletin rengi lan mor, tüm kızların ilk tercihi olarak sayılmaktadır. Gelin modasında başta olan bu orkideler oldukça sık tercih edilir.





Mavi orkidenin anlamı nedir?

Mavi orkideler aşkların en büyüğü olarak bilinir. Aşkın en büyüleyici hali anlatılırken, büyük aşka sahip insanlar bu çiçeği kullanarak duyguları ifade eder. Birbirinden asla vazgeçmeyen çiftler bu çiçeği kullanır.





Papatyanın anlamı nedir?

Papatya çiçeğinin anlamı temiz kalp olarak bilinir. Baharı simgeleyen bu çiçek, kişinin temiz kalpli olduğunu ifade eder. Görüntüsü ile dikkat çeken papatyalar birçok şarkının ve şiirin sözleri olmuştur. Duyguların ifadesi için sıklıkla kullanılır.





Kaktüsün anlamı nedir?

Kaktüsün anlamı içtenlik olarak bilinir. Görüntüsü sevimli fakat biraz can acıtan bu çiçek türü, genel olarak aşkın bütün zorluklarına rağmen katlanmayı ifade eder.





Melekotunun anlamı nedir?

Melekotu çiçeğinin anlamı ilham kaynağıdır. Diğer çiçeklere göre daha farklı olan melekotu, ilham kaynağı verdiğini açıklar. Umut ve neşenin sahibi çiçek ilham kaynağı olduğu kişilere verilir.