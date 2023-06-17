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Hatay'da Deprem Sonrası Ağır Hasarlı Binaların Yıkımı Başladı

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Hatay'da Deprem Sonrası Ağır Hasarlı Binaların Yıkımı Başladı
Hatay'da deprem sonrası ağır hasarlı binaların yıkımı başladı. İlçedeki 697 binadan 184'üne itirazlar olduğunu belirten Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, geri kalan 513 binada yıkım işlemlerine başlandığını söyledi. Binaların tamamının yıkılıp temizlenmesi ve depremin etkisinden kurtarılması 4 ay içinde planlanıyor.

Hatay'da Deprem Sonrası Ağır Hasarlı Binaların Yıkımı Başladı

Depremde yıkılan ve acil yıkılması gereken binaların yıkımı ve enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından ağır hasarlı binaların yıkımına geçildi. Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde ilçede çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

İlçedeki ağır hasarlı 697 binadan 184'üne yapılan tespitler çerçevesinde itirazlar olduğunu aktaran Yılmaz, 'Geri kalan 513 binada yaptığımız ihaleler neticesinde yıkım işlemlerine başlamış bulunuyoruz. 4 aylık bir süre içerisinde binaların tamamının yıkılıp temizlenmesini ve depremin etkisinden kurtarılmasını planlıyoruz.' diye konuştu.

Çalışmaların süratle devam ettiğini belirten Yılmaz, vatandaşların ağır hasarlı binalar ve çalışma yapılan bölgelere yaklaşmaması gerektiğini kaydetti.

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