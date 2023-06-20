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Hatay'daki Depremde Kaybolan 55 Kişi Hala Bulunamadı

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Hatay'daki Depremde Kaybolan 55 Kişi Hala Bulunamadı
Hatay'da gerçekleşen depremde 55 kişi kayboldu ve hala bulunamadı. Yakınları DNA ve parmak izi araştırmaları yapsa da sonuç alamadılar. Kayıp kişilerin bulunması için devletten destek istiyorlar.

En Büyük Yıkım Hatay'da Gerçekleşti

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da gerçekleşti. Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013 yılında tamamlanmasının ardından daireleri, ‘Cennetten bir köşe' sloganıyla satışa sunulan 250 dairden oluşan Rönesans Rezidans da depremde yıkıldı. Yan tarafına yıkılan rezidansın enkazı altında yüzlerce kişi hayatını kaybetti, çoğu kişinin ise izine rastlanmadı.

55 Kişiye Ulaşılamadı

Defin ve enkaz kaldırma çalışmalarını tamamlaması sonrası rezidansta yaşayan 55 kişiye ulaşılamadı. 4 aydır bu kayıp kişilerden bir haber alabilmek adına yakınları, hastane, mezarlık ve Adli Tıp Kurumu morgunda araştırma yapsa da bir sonuca ulaşamadı.

'Acının Tarifi Yok'

Kayıp olan Mehmet Şükrü ve Mevlüde Yıldız İncili'nin gelinleri Sabiha İncili, “A2 Blok'ta yaşıyordu kayıplarımız. Depremden sonra buraya geldik. A2 Blok'tan kayıp olan 55 kişiye ulaşamıyoruz. 6 Şubat'tan bu güne kayıplarımızı arıyoruz. Gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık. Ölü diri herhangi bir şekilde bir sonuca ulaşamadık, kayıp başvurusunda bulunduk. DNA ve parmak izi araştırmalarında da bir şey çıkmadı. Enkaz kaldırılmış ancak içimizdeki yıkımın, arayış acısının tarifi yok. Biz yakınlarımıza ölü veya diri ulaşmak istiyoruz” dedi.

'Devletimizden Bir Destek İstiyoruz'

Öğretmen Tubanur Karaman'ın babası Ali Karaman ise “Kızım Altınözü ilçesinde 2 yıldır öğretmenlik yapıyordu. Depremden bir gün evvel İzmir'den uçakla Hatay'a geldi. Kızım o gece aynı okuldan arkadaşları olan öğretmenlerin yanı sıra burada kaldı. Gece saat 01.15 gibi konuştuk. Bir daha görüşemedik. 6 Şubat'tan beri kızımdan haber alamıyorum. Son kepçe ayrılana kadar buradaydık, ulaşamadık. Çanakkale'de bin 100 kilometre yoldan geldim, çocuklarımızın bulunmasını istiyoruz. Burada 55 evladımız var hepsi bizim canımız ciğerimiz. Hastanelere, morglara baktık ancak bulamadık. Devletimizden bir destek istiyoruz. İlgili bakanlıklardan kayıplarımızla ilişkin bir açıklama istiyoruz. Evlerin yapılması yönünde açıklama yapılıyor ancak kayıpların yer alması yönünde de bir bilgilendirme yapılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

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