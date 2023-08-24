Havaların serinlemesini bekleyenlere kötü haber: Bu illerde sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak!

Bu sene rekor sıcaklıklar ülkenin her kesimini büyük ölçüde etkilerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü de sık sık uyarılarını paylaşmaya devam ediyor. Sıcaklıklar düşmüyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU İLLER SERİNLEMEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre rekor sıcaklıklar illerde etkisini göstermeye devam edecek. Birçok ilde hava sıcaklıklarının 35 derece ve üstünde olması bekleniyor. Bazı illerde ise sıcaklık 40 derecenin üstünde olacak.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları sabah 11:00 ve 16:00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyarmaya da devam ediyor. Müdürlük tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre Edirne 38, Çanakkale 35, Balıkesir 36, Bursa 37, Bilecik 35, Manisa 41, Uşak 38, İzmir 36, Aydın 39, Denizli 41, Muğla 38, Burdur 38, Isparta 37, Eskişehir 36, Kırklareli 35, Karabük 36, Çankırı 36, Ankara 36, Osmaniye 37, Adana 38, Kilis 40, Gaziantep 39, Kahramanmaraş 40, Şanlıurfa 40, Adıyaman 40, Malatya 35, Elazığ 36, Tunceli 36, Erzincan 35, Bingöl 36, Muş 35, Mardin 38, Diyarbakır 41, Şırnak 37, Siirt 40 derece olacak.

