Havaların serinlemesini bekleyenlere kötü haber! MGM uyardı: Aşırı sıcaklar o tarihe kadar devam edecek!

Vatandaşlar havaların az da olsa serinlemesini beklerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların devam edeceğini açıkladı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

METEOROLOJİ SICAKLIKLARIN DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Bu sene yaz mevsiminde tüm ülkede rekor sıcaklıklar hızla devam ediyor. Mevsim normallerinin üstünde devam eden sıcak havalar hafta sonu Marmara ve Ege bölgesi hariç bütün ülkede etkili olmaya devam edecek. Pazartesi itibariyle ülkenin iç kesimlerinde sıcaklıkların az da olsa düşmesi bekleniyor. Pazar günü Doğu Karadeniz bölgesi kıyı kesimi ve Ege Bölgesi iç kesimlerinde yağış bekleniyor.





Pazar günü Batı Akdeniz bölgesi ve Doğu Karadeniz bölgesi iç kesimlerinde, hafta başında da Doğu Karadeniz bölgesinde yağışlar bekleniyor. Hafta sonu Ankara ilinin 36-37 derece, İstanbul ve Samsun'un 30-31 derece, Antalya'nın 30-31 derece, Adana'nın 36 derece, Diyarbakır'ın 41-42 derece aralığında olması tahmin ediliyor. Yeni haftaya başlarken Ankara 34, İstanbul 30-32 derece, Samsun 30-31 derece, İzmir 36-38 derece, Antalya 30-34 derece, Adana 35-43 derece, Diyarbakır 40-41 derece, deprem bölgesinin sıcaklığının ise 40 derece ve üstünde olması bekleniyor. Aynı zamanda hafta sonu ve Pazartesi günü Marmara Bölgesi'nin genelinde rüzgarın fırtına şeklinde olması da bekleniyor.