Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar'ın kurduğu Haveran Türk Musikisi Topluluğu, 19 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk musikisinin seçkin eserlerini seslendirecek.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 12:44
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve ud sanatçısı Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar tarafından kurulan Haveran Türk Musikisi Topluluğu, 19 Kasım'da Türk musikisinin seçkin örneklerini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Kuruluş ve kadro

30 Ağustos 2025'te kurulan topluluk, akademisyen sanatçılar ile doktora ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan bir kadroya sahip. Topluluğun hedefi, Türk musikisi mirasını geleceğe taşımak ve bu mirası yeni nesillere aktaracak bir icra geleneği oluşturmak.

Repertuar ve sahneleme

Gülçin Yahya Kaçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada topluluğun klasik, halk, tasavvuf ve mehter musikilerinin seçkin eserlerini, Türk musikisi çalgılarının tüm çeşitleriyle sahneye taşıyacağını belirtti. Kaçar, "Topluluğumuz, Türk musikisi kültürü ve sanatı için yeni bir icra anlayışı ortaya koymaktadır. Çok yakında Haveran Türk Musikisi Topluluğu'nun bu eşsiz repertuarını, musiki deneyimiyle değerli sanatseverlerle sahnede buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Konser bilgileri

Konser hazırlıklarını sürdüren topluluk, ilk konserini 19 Kasım tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verecek. Sanatseverler, tarih ve mekân bilgilerini takip ederek bu özel performansı izleyebilecek.

