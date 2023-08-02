Hayatı kavga dövüş olan 5 burç! Onların damarına basan kavgaya hazır olsun

Astrolojiye göre, kişilik özellikleri burçlar arasında farklılık gösterebilir ve bazı burçlar, öfke duygusu konusunda diğerlerine göre daha hassas olabilir. İşte astrolojiye göre kavga edilmemesi gereken 5 burç...

BU BURÇLARLA TARTIŞMAYIN





Aslan Burcu:

Aslan burcu bireyleri çabuk sinirlenebilir ve saygısızlığa tahammül etmeyebilirler. Sözlü bir savaşa girdiklerinde düşüncelerini doğrudan ifade edebilir ve kavgaları sürdürme eğilimindedirler. Durumu kişisel hale getirme alışkanlıkları nedeniyle, tartışmaktan kaçınılmalıdır.

Başak Burcu:

Başak burcu bireyleri hayal kırıklığına uğradıklarında öfkeyi hızlıca gösterebilirler. Savaşma eğilimleri olduğundan, karşıdaki kişiyi bastırma eğiliminde olabilirler ve seslerini yükseltebilirler. Hassas oldukları durumlar da kavgalara yol açabilir.

Boğa Burcu:

Boğa burcu bireyleri çoğu zaman kavgaya zemin hazırlayan kişiye bağırabilen ve istedikleri olmadığında huzursuz olan bireylerdir. Kendileriyle aynı düşünceye sahip olan kişilerle bile kavga etme eğilimleri vardır.

İkizler Burcu:

İkizler burcu bireyleri değişken ruh hallerine sahip olabilir ve istedikleri olmadığında kavga etme eğilimindedirler. Kavgada incitici sözler kullanabilir ve sevdiklerini veya değer verdikleri kişilerin kalbini kırabilirler.

Koç Burcu:

Koç burcu bireyleri sıcak huylu olsalar da istedikleri bir şey olmadığında çabuk sinirlenebilirler. Sabır taşını çatlatan durumlarla karşılaştıklarında kavgaya tutuşabilirler ve kızdıklarında gözlerinden alev çıkabilir.