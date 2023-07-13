Her evde bulunan iki malzemeyle böceklerden kurtulun! Bir daha evinize gelmeyecekler

Birçok kişiyi rahatsız eden hamam böcekleri hiçbir evde var olması istenilmez. Böcek ilacı kullansanız bile yapıları gereği birçoğu ilaçlardan da etkilenmezler. Özellikle nemli ve sıcak ortamlarda kolaylıkla türeyebilen hamam böceklerinden kurtulmak için evinizdeki malzemeler yeterli olacaktır.

Pul Biber ve Sarımsak

Hamam böceklerini evinizden uzak tutmak için bir yemek kaşığı pul biber ve bir diş sarımsak yeterli olacaktır. Bir yemek kaşığı pul biber ile bir diş sarımsağı ezerek püre haline getirin. Püre halindeki karışımı derin bir kaseye yerleştirdikten sonra üstüne 4 su bardağı su ekleyin.

Güzelce karıştırdıktan sonra püskürtmeli bir şişeye doldurup evinizde tespit etmiş olduğunuz hamam böceği yuvalarına sıkın.





Kendi İlacınızı Üretin

Pul biber ve sarımsak formülü haricinde evinizde böcek ilacı üretebileceğiniz farklı fonksiyonlar da bulunmaktadır. Bunlar;

• Defne Yaprağı: Hamam böcekleri defne yaprağı kokusu sevmezler. Nane girip kuruttuğunuz defne yaprağını ufalayarak yuvalara serpmeniz yeterlidir.

• Haşlanmış Patates: İki adet haşlanmış patates püresinin üstüne, 1 paket borik asit ve 2 yemek kaşığı toz şeker karıştırın. Püreyi hamam böceklerinin olabileceği her alana sürün ve evinizde huzurla yaşayın.

• Soğan ve Karbonat: Bir soğanı ince ince doğrayın ve 1 çay kaşığı karbonat ile karıştırın. Karışımı yuvalara döktükten sonra da böceklerin kaçışına şahit olun.

Alternatif Yöntemler

1. Böcek İlacı: Hamam böcekleri için özel olarak formüle edilmiş ilaçları tercih edebilirsiniz.

2. Tuzlu Su: Bir spreyin içine bol tuzlu su hazırlayın ve hamam böceklerinin görüldüğü alanlara püskürtün.

3. Buharlı Temizleyici: Buharlı temizleme aletleri hamam böcekleri de dahil olmak üzere tüm küçük haşeratların öldürülmesinde etkilidir.

4. Nane yağı, lavanta yağı gibi sert kokulu yağları bir spreyin içine koyarak sıkın.