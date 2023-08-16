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Her evde olan o malzemelerden enfes lezzet! Sadece 15 dakikada ağızda dağılan un kurabiyesi

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Her evde olan o malzemelerden enfes lezzet! Sadece 15 dakikada ağızda dağılan un kurabiyesi
Az malzemeli kısa sürede kurabiye yapmak isteyenler için lezzetli kurabiye tarifi geldi. 3 malzemeli 20 dakika yapılacak enfes un kurabiyesi malzemeleri ve tarifi haberimizde.

Ansızın gelen misafirler için tarif arayışında olanlar için pratik çözüm geldi. 5 çaylarının aranan lezzeti olan un kurabiyesi hem pratik hem de kolay olarak yapılabilir. Bu tarife alternatif olarak ceviz ekleyebilirsiniz. İşte un kurabiyesi malzemeleri ve tarifi…

MALZEMELER 

250 gram tereyağı 

1 su bardağı pudra şekeri 

3,5 su bardağı un

un kurabiye

YAPILIŞI

Tereyağının oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Karıştırma kabına tereyağı eklenir ve üzerine pudra şekeri eklenerek karıştırılır. Krema kıvamına gelen karışım üzerine azar azar un eklenir ve kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurulur. Dondurma kaşığıyla top şekilleri verilerek yağlı kağıt serilen fırın tepsisine koyulur. Önceden ısıtılan fırında 15-20 dakika pişmeye bırakılır. Afiyet olsun.

Yaşam
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