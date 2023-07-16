Her yerde ortaya çıkıyorlar! Küçük kıyameti yaşatıyor: Bilim insanlarından korkutan açıklama

İngiltere'de yapılan bir araştırma üzerine iklim değişikliklerinin sonuçlarının çok ağır ödeneceği belirtildi. Yaban arılarının yuvalarından ortalama 6.5 gün önce çıktığı tespit edildi. Araştırmacılar ise bunun, arıların bağımlı oldukları bitkilerle uyumlarının kaybetmesi anlamına geldiğinin altını çizdi.

SICAK HAVALAR DENGELERİ BOZDU

Yaban arıları, mahsulleri etkili bir şekilde tozlaştıracak enerjiye sahip olmadığı ya da çiçeğin kaybedilmesi anlamına gelir. Araştırmacı Chris Wyver, konu hakkında önemli yerlerin altını çizdi.

Yükselen hava sıcaklıklarından dolayı hayat zorlaşırken bazı hayvanların ise dengeleri bozuldu. Yüksek derecedeki sıcaklıklar arıların kış uykusundan uyanmasına neden olurken enerji alabilmek için yeterli besini bulmakta zorlanabilirler.





Uyanma tarihlerini bitki çiçeklenmesiyle denk gelindiğinde yeni çıkan arılar için büyük önem arz eder. Uyuşmazlık, arıların etkili olarak tozlaşamayacağını gösterir.

88 FARKLI TÜR ÜZERİNDE İNCELEME

Programa katılan Hilal Nur Çiftçi, 40 yıllık bir süreyle beraber farklı yabani arıların incelendiğini ve zamanla beraber sıcaklığa bağlı olarak çıkış tarihlerinde farklılıklar olduğunu söyledi. 350 binden fazla bireysel kayıt kullanılırken 88 farklı arı türlerinin değişen sıcaklıklardan dolayı tepki gösterdiğini belirtti.