Herkes sizden bu tarifi isteyecek! Çıtır çıtır tuzlu kurabiye tarifi

Şeker sevmeyenlere özel çıtır çıtır tuzlu kurabiye tarifi geldi! Yapılışı çok basit! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇITIR ÇITIR KURABİYE TARİFİ

Şeker sevmeyenlerin sofrasını donatacak ve herkesin tarifini isteyeceği çıtır çıtır kurabiye tarifi için gerekli olan malzemeler şu şekilde;





-250 gram tereyağı ya da margarin

-1/2 bardak sıvı yağ

-İki yumurta

-Bir yemek kaşığı şeker

-Bir çay kaşığı tuz

-Bir paket kabartma tozu

-Üç su bardağı un

Üstü için

-Yumurta sarısı

-Çörek otu

-Susam

İlk olarak tereyağı ya da margarin bir kaba alınır ve un dışındaki bütün malzemeler üstüne eklenir. İyice karıştırıldıktan sonra un da azar azar eklenerek yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğurma işlemi yapılır. Hamur ele yapışmayacak kıvama geldikten sonra yağlı kağıdın arasına alınarak oklava ya da merdane yardımıyla yarım santim açılır. Açılan hamur istenen şekilde fırın tepsisine yerleştirilir. Üstüne yumurta sarısı sürüldükten sonra çörek otu ve susam eklenir. Önceden ısıtılan 170 derece fırında 20-25 dakika kadar kontrol ettikten sonra soğutularak tüketilir.