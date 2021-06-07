HGS cezası nereden, nasıl ödenir? HGS cezası internetten ödeme ve sorgulama işlemleri

HGS sistemi belirlenen otobanlarda ücret alınmak için kurulan istasyonların PTT tarafından ele alınmış sistemdir. İzmir-Çeşme Otoyolu , İzmir-Aydın Otoyolu, Boğaz Köprüleri, Avrupa Otoyolu, Anadolu Otoyolu ve Niğde-Mersin-Şanlıurfa otoyollarında bulunan sistem araçların sınıflarına göre belirlenen ücret karşılığı geçişi izin verilir. Otomatik ödeme şekli ile devam eden bu sistem de temassız kartlar ile ödeme yapmak kolay hale geldi.

HGS bakiye yükleme

HGS sistemine özel olarak üretilen bu kartlar PTT ile anlaşmalı devam etmektedir. Bankalar tarafından bu kartlar temin edilebilir. Bunun yanı sıra kişilerin HGS sistemine abone işlemini gerçekleştirmemiş kişiler ücret gişelerinden geçerken arabanın ön camına yapıştırılan HGS kağıdı ile kolaylık ödeme yapabilir. Gişe işlemlerinde kağıdın okutulması halinde ücret temin edilir. Fakat yetersiz bakiye olduğu takdirde yola ya da köprüye kaça olarak girmiş sayılır. Bunun içinde hesap sorgulama ve bakiye yükleme işlemleri sıklıkla kontrol edilmedi.

HGS cezası nasıl ödenir?

Ceza ya da borcu bulunan kişiler öncelikle HGS kartlarına bakiye yüklemeleri gerekmektedir. Bu parayı yüklemek için de anlaşmalı olunan bankalardan ya da PTT şubelerinden yükleme gerçekleştirilebilir.

E-PTT üzerinden intenet aracılığı ile bakiye yüklenebilir. Online işlemlerden PTT müşterileri resmi sayfaya giriş yaparak HGS bakiye yüklemeleri bu siteden gerçekleşir. HGS kartlarında sorgulama işlemi yapmak isteyenler ise plaka, TC kimlik numarası, vergi numarasını yazarak sorgulama işlemleri yapılır.

HGS cezası nereye ödenir?

Kullanılan kart üzerinden yetersiz bakiye sinyali alan ve kaçak geçiş yapmış olanlara HGS sistemi üzerinden ceza yazılır. Bu ceza ödemeleri ise anlaşmalı bankalardan ya da PTT şubelerinden yapılır. Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyenler ise intenet üzerinden kolaylıkla ödeme gerçekleştirebilir.

HGS KGM ve PTT sorgulama işlemleri

HGS’ye ait bütün sorgulama işlemleri Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşir. Kişilerin düzenleme, inceleme ve sorgulama gibi işlemleri talep üzerine değerlendirilir. İntenet sitesi üzerinden başvurular yapılırken E-mail adresi ve telefon numarası ile de iletişim haline geçilebilir.

Telefon numarası:

E-mail adresi:

Çağrı merkezi:

Karayolları Genel Müdürlüğü geçiş ihlali sorgulama

0 312 801 04 04 / 0 312 801 05 05hgkgm.gov.tr0 850 460 60 60

Vatandaşların otoyollarda ki yaptıkları ihlalleri sorgulama işlemleri resmi intenet sitesinden gerçekleşir. www.kgm.gov.tr sitesine giriş yaptıktan sonra ‘İhlalli Geçiş Sorgulama’ butonuna basarak sorgulamak istediğiniz aracın plakasının yazılması yeterlidir.

Bunun yanı sıra PTT üzerinden sorgulama yapmak isteyenler ise bu linkten giriş yaparak araç plakası girmeleri gerekmektedir.

HGS kaçak geçiş cezası

Geçiş ihlali yaptığı anlaşılan aracın plaka üzerinden cezası yazılmaktadır. O kişinin 15 gün içinde sistem üzerinden abone işlemlerini yapması ve bakiye yüklemesi gerekmektedir. Bunları yapan her kimse ceza ücreti ödemek zorunda kalmaz.

Fakat bunun yanı sıra işlemleri gerçekleştirmeyenler cezayı ödemediği takdirde katlayarak ceza artış gösterir. Abone olan herkes kendi şeridi üzerinden yolculuk yapmaktadır. Kendi şeridinden çıkan bir kimse 5 kat ceza ücreti ödemek zorunda kalır.

HGS ceza ödeme nereden yapılır?

Sorgulama işlemi yapıldıktan sonra belirlenen ücret anında ödemek intenet aracılığı ile mümkün. Online olarak ya da PTT şubelerine gidilerek plaka üzerine kayıtlı olan ceza ödenir. HGS ile anlaşmalı olan bankalara gidilerek TC kimlik numarası ile istenilen kart ile ödeme işlemi gerçekleştirilebilir.

2021 HGS cezası ödenen bankalar

Akbank

Aktif Yatırım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Denizbank

Hsbc Bank

ING Bank

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Odea Bank

PTT

Qnb Finansbank

Şekerbank

TC Ziraat Bankası

TEB

Türkiye Emlak Katılım Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası

Garanti Bankası

Halkbank

Türkiye İş Bankası

Vakıflar Bankası

Yapı ve Kredi Bankası

Ziraat Katılım Bankası

Anlaşmalı olan bu bankaların şubelerinden, ATM ve intenet bankacılığından ödeme işlemleri yapılır.

HGS bakiye iadesi

HGS kartları üzerinden iade almak isteyenler iptal işlemlerini yaptırarak makbuz alması halinde 30 içinde iade işlemi gerçekleşir. İade işleminin üzerinden 1 ay geçmesinin ardından PTT şubelerine gidilerek ücret temin edilir.