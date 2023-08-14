Hisseli tapusu olanlar aman dikkat! Tapunuzda bunlar yazıyorsa eyvah! Bu detayı bilmeyenin evi elden gidebilir

Hisseli tapulu ev satışlarında artış gözlenirken, uzmanlar vatandaşları evsiz kalma riski konusunda uyarmaya devam ediyor. Düşük maliyeti nedeniyle tercih edilen hisse tapulu daireler, kentsel dönüşüm durumunda büyük riskler taşıyor.



HİSSELİ TAPUNUN BİLİNMEYEN RİSKLERİ





Hisse tapulu daireler son dönemde gayrimenkul sektöründe popüler hale geldi. Daha uygun fiyatlarıyla dikkat çeken hisse tapulu evler, özellikle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Ancak bu tercihlerin bilinmeyen riskleri olduğu ortaya çıktı.

Gayrimenkul uzmanlarına göre, hisse tapulu daire alırken alıcıların dikkat etmesi gereken önemli noktalardan biri imar durumu. Belediyelerin imar planlarını değiştirerek binaların bulunduğu alanları yeşil alan veya okul arsası gibi farklı amaçlarla kullanabilirler. Bu daireleri satın alan kişiler, beklemedikleri bir anda evsiz kalabilirler.

Nilüfer Kas, konuyla ilgili olarak, "Ev aldım dediğiniz hisse tapulu daire, belediyenin imar planı değişiklikleri nedeniyle yeşil alana dönüşebilir. Bu gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz" şeklinde açıklama yapti.

Ayrıca, hisseli tapu sahiplerinden biri ortaklığın giderilmesi için dava açabilir ve bu durumda istemeden de olsa diğer sahiplerin evleri satılabilir. Bu daireleri satın alan kişilerin ev sahibi olma hakkı ellerinden alınabilir ve mülklerinin kontrolünü kaybedebilirler.

Hisse tapulu evlerin başka bir riski de imar durumunun değişmesiyle birlikte bina yüksekliğinin düşebilmesidir. Bu durumda 10 katlı bir bina, 5 kata kadar düşebilir ve daire sahiplerinin payları da buna göre azalır.

Uzmanlar, hisse tapulu ev alırken imar durumu, ortaklık düzenlemesi gibi faktörlerin yanı sıra uzman bir danışmanın görüşünün alınmasını da önerdi. Böylece vatandaşlar, bilinmeyen risklere karşı daha korunaklı bir şekilde ev sahibi olabilirler.