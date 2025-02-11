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Hollandalı İş İnsanı Kırıkkale'deki Engellilere Akülü Sandalye Hediye Etti

Hollandalı iş insanı Ron Gezelle, Kırıkkale'de 6 engelli bireye akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Sosyal sorumluluk projesi büyük takdir topladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:00
Hollandalı İş İnsanı Kırıkkale'deki Engellilere Akülü Sandalye Hediye Etti

Hollandalı İş İnsanı Ron Gezelle, Kırıkkale'deki Engellilere Umut Oldu

Hollandalı iş insanı Ron Gezelle, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kırıkkale'de yaşayan 6 engelli bireye akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Teslim töreni, Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gerçekleştirildi.

Engellilere Destek Olmanın Önemi

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, törende yaptığı konuşmada, engelliler için daha iyi bir gelecek inşa etmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Güney, "Tarihi mirasımız, bizlere bunu bir vazife olarak zaten yüklemiştir. Bugün yapılan bu destek, 6 engelli kardeşimizi akülü tekerlekli sandalyeye kavuşturdu" dedi.

Toplumsal Projeler Devam Edecek

Ron Gezelle de programa katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Kırıkkale'de yapılan etkinlikten etkilendiğini belirten Gezelle, "Tekerlekli sandalyelerin ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşması onur verici. Önceki projelerimiz Sivas ve Malatya gibi illerde de gerçekleştirildi. Kırıkkale, toplumsal projelerimize katılmamız gereken önemli bir yer. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamza Bey ile birlikte 2 yıl içinde bu tür desteklerimizi artıracağız" şeklinde konuştu.

Ödüller ve Kutlamalar

Konuşmaların ardından Ron Gezelle'ye plaket verilirken, oğlu Kırıkkale FK forması ile ödüllendirildi. Tören, öğrencilerin sergilediği çeşitli gösterilerin ardından akülü tekerlekli sandalyelerin sahiplerine teslim edilmesiyle sona erdi.

Hollandalı iş insanı Ron Gezelle, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kırıkkale'de yaşayan 6...

Hollandalı iş insanı Ron Gezelle, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kırıkkale'de yaşayan 6 engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Hollandalı iş insanı Ron Gezelle, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kırıkkale'de yaşayan 6...

Hollandalı iş insanı Ron Gezelle, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kırıkkale'de yaşayan 6 engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

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