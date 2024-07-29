Hükümetten yeni zam onayı! Ağustos’ta maaşlar en az 6.808 TL artacak

Yargı mensuplarının maaşlarına yönelik önemli bir düzenleme, AK Parti’nin sunduğu vergi paketi kapsamında hayata geçiyor. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarının gerekçeleri dikkate alınarak hazırlanan bu düzenleme, çeşitli yargı mensuplarına farklı oranlarda ek tazminat ödenmesini öngörüyor.

ÜST DÜZEY YARGI MENSUPLARINA YÜKSEK TAZMİNAT



Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı gibi üst düzey yargı mensuplarına 40.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanacak miktarda aylık ek tazminat verilecek. Bu tazminat, yargı sisteminde görev yapan bu önemli isimlerin maaşlarına ciddi bir artış sağlayacak.

BİRİNCİ SINIF HAKİM VE SAVCILARA FARKLI ORANLARDA ZAM



Birinci sınıf hakim ve savcılardan aylık ödeme oranı yüzde 86 olanlar ile Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu müfettişlerine 35.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanacak miktarda ek tazminat ödenecek. Diğer birinci sınıf hakim ve savcılara 30.000, birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılara 26.000 ve diğer hakim ve savcılara ise 22.500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda ek tazminat verilecek.

TEK ÖDENEK KURALI



Bu kanuna tabi olan hakim ve savcılardan Anayasa Mahkemesi’nde görev yapanlara ödenen aylık ek ödenek ile Uyuşmazlık Mahkemesi’nde görev yapanlara ödenen ödenek, bu düzenlemede belirlenen ek tazminattan yalnızca biri ve yüksek olanı ödenecek. Böylelikle, yargı mensuplarının sadece en yüksek ek tazminatı alabilmesi sağlanacak.