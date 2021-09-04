Husumetli aileler birbirine girdi! 1 ölü 5 yaralı

Bir kişinin can verdiği, 5 kişinin yaralandığı kavga olayı akşam saatlerinde Konya Karatay'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre akşam saatlerinde önceden aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan 44 yaşındaki Kaygusuz K.ve 25 yaşındaki Yunus K. ile karşı ailenin fertlerinden olan Ramazan Topbaş arasında tartışma çıktı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa süre içinde silahlı kavgaya dönüştü. Silahların patlamasıyla birlikte Ramazan Topbaş, 26 yaşındaki Gülistan R., 2 yaşındaki Tuncay R., Haydar H. ŞAhin R. ve Kaygusuz K. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.Kısa süre içinde kavganın yaşandığı yere gelen 112 sağlık personeli yaralanan kişileri olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Ancak yaralı olarak hastaneye ulaştırılan Ramazan Topbaş, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken,ekipler silah kullandıkları öne sürülen Ali K. ve Yunus K.'yı gözaltına aldı.