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İçişleri Bakanlığı personel alımını duyurdu! KPSS puanı olana iş kapısı aralandı

İş arayan adaylara önemli haber! Yeni kadrolar açıldı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.06.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 09:37
İçişleri Bakanlığı personel alımını duyurdu! KPSS puanı olana iş kapısı aralandı

İçişleri Bakanlığı bünyesine yeni personeller alınacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMLARI

İş arayan adaylar internet üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son duyurulara göre noter kurası usulüyle 7 Kılavuz Gemi Kaptanı, 2 Büro Memuru ve 2 Tahlisiye Personeli alımı yapılacak. Başvurular 14 Haziran tarihinde sona erecek. Tahsiliye Personeli kadrosuna başvuru yapacak adayların ön lisans mezunu olması, 18-35 yaş aralığında olması, CE sürücü belgesine sahip olması gerekiyor. İlan numarası 00008345320 alım için gemici ya da yağcı gemi adamı yeterlilik belgelerinden birine sahip olunması, yüzme bilinmesi, gerekli sertifika ve belgelere sahip olunması gerekiyor. 

kıyı emniyeti personel alımları

Büro Memuru kadrosuna başvuru yapacak adayların en az lisans, en fazla doktora mezunu olması, 18-36 yaş aralığında olması, KPSS puanının en az 60 olması gerekiyor. 00008345495 ilan numarasıyla başvurularınızı oluşturabilirsiniz. Kılavuz Gemi Kaptanı kadrosun başvuru yapacak adayların Denizcilik lisans eğitimi almış olması, en az lisans en fazla doktora mezunu olması, 18 yaşını tamamlamış olması, Gemi Adamı Yeterlilik Belgesi ve STCW belgelerine sahip olması gerekiyor. 00008345569 ilan numarasıyla başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvurular 14 Haziran tarihine kadar İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden online olarak ya da ALO 170 numarasından kolaylıkla yapılabilecek. 

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