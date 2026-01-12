İhsaniye'de Kar Yağışı: Kar Kalınlığı 10 cm, Okullar Tatil

İhsaniye'de Kar Yağışı Etkili Oldu
Meteorolojinin uyarıları sonrası ilçe beyaza büründü
Olumsuz hava koşullarının devam ettiği Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.
Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından kentte beklenen kar yağışı İhsaniye ilçesinde etkisini gösterdi. İlçede dün başlayan kar yağışı gün boyu aralıklarla devam etti.
Yağan kar sonrası ilçede kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda bir gün tatil edildi.
Beyaza bürünen ilçede kar yağışı özellikle sürücülere zorluk yaşattı.
