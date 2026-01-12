İhsaniye'de Kar Yağışı: Kar Kalınlığı 10 cm, Okullar Tatil

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde etkili kar yağışıyla kar kalınlığı yaklaşık 10 cm oldu; olumsuz hava nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:03
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:03
İhsaniye'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Meteorolojinin uyarıları sonrası ilçe beyaza büründü

Olumsuz hava koşullarının devam ettiği Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından kentte beklenen kar yağışı İhsaniye ilçesinde etkisini gösterdi. İlçede dün başlayan kar yağışı gün boyu aralıklarla devam etti.

Yağan kar sonrası ilçede kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda bir gün tatil edildi.

Beyaza bürünen ilçede kar yağışı özellikle sürücülere zorluk yaşattı.

