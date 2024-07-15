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İkamet şartı yok! İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2300 itfaiye eri alımı yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün yaptığı son dakika açıklamasında, belediye bünyesine 2300 yeni itfaiye eri alımı için hazırlık yaptıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.07.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 22:23
İkamet şartı yok! İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2300 itfaiye eri alımı yapacak

İmamoğlu, uzun yıllardır bu alımın gerçekleşmesi için çaba sarf ettiklerini ve daha önce de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bu taleplerini ilettiklerini belirtti.

İTFAİYE ALIMI

İMAMOĞLU'NUN TEPKİSİ VE ÇAĞRISI

İmamoğlu, bu alımın onaylanmaması nedeniyle tepkisini dile getirdi ve alımın bir an önce onaylanması gerektiğini vurguladı. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır ve aylardır bu dosyanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda beklediğini, 2300 kişinin bizim kurumumuza katılmasının engellenmesinin altında yatan anlamsız, mesnetsiz, komik ve trajik durumun sebebi nedir? Yerel yönetimler genel müdürü dahi, ben dahi bunu telefonla söyledim. Bir önceki bakana, ondan önceki bakana bunu defalarca ilettik. Anlamı nedir? Devletimizin bir kurumuna 2300 kişilik itfaiye eri alımını engellemenin anlamı nedir? Bunun altında yatan anlamsız tavır nedir? 16 milyon insanımıza, her yöresinde afet olduğunda oraya koştuğunu bildikleri yurttaşımıza bu 2300 kişilik itfaiye erinin alınmaması meselesini şikayet ediyorum."

ALIM SÜRECİ VE BAŞVURU ŞARTLARI

Söz konusu personel alımının en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından yapılması bekleniyor. İmamoğlu, alım sürecinin ne zaman başlayacağı ve başvuru şartlarının neler olacağı konusunda detaylı bilgi vermedi. Ancak, ilgili bakanlık tarafından onayın verilmesi halinde sürecin hızlı bir şekilde başlatılacağı öngörülüyor.

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İkamet şartı yok! İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2300 itfaiye eri alımı yapacak

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