İki bölge için El Nino çanları çalıyor: Havalar daha fazla ısınacak

Uzmanlara göre, Türkiye El Nino tehlikesiyle karşı karşıya. Bu yaz mevsiminde ülkemizin Akdeniz'den Karadeniz'e kadar kuraklık etkisi altında kalması bekleniyor. TTKD bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, doğadaki su çevriminin doğaya uyumlu olması gerektiğini vurguluyor. El Nino etkisiyle bu yıl beklenmedik kuraklık ve yağışların yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Dolayısıyla, çok daha sıcak havalara ve değişken hava koşullarına hazırlıklı olmalıyız. İşte detaylar...





EL NİNO TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA TÜRKİYE

Kavurucu sıcaklar ülkemizde hızla artıyor ve El Nino tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. TTKD bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, El Nino'nun dünya genelinde olumsuz etkiler yaratan bir hava modeli olduğunu belirtiyor. Tarım verimliliğini ve ekonomiyi tehdit eden bu durum, kuraklık veya aşırı yağış gibi aşırı iklim olaylarına bağlı olarak kayıplara neden olabilir. El Nino etkisiyle bu yıl ülkemizde de kuraklık ve şiddetli yağışlar görülebilir. İşte diğer ayrıntılar...





Ayrıca, El Nino kaynaklı sıcaklık artışının şiddetli yağışlar, kuraklık, su baskınları ve orman yangınlarında artışa neden olabileceği belirtiliyor. Haziran ayında İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde uzun süren kararsız yağışların yaşandığına dikkat çekiliyor. Bu nedenle, doğru planlama ve erken uyarı sistemlerinin önemi vurgulanıyor.

Hava sıcaklığının artması, daha sıcak atmosfer ve daha fazla nem tutumu anlamına gelir, bu da sel riskini artırabilir ve daha yoğun kuraklık yaşanabilir. Bu nedenle, 1,5 ve 2 derece arasındaki ısınmanın hayati önemi vurgulanıyor. Dünya 2 derece ısınırsa, kuraklık riski daha da artabilir ve ekonomi, tarım, alt yapılar ve hava modelleri üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

El Nino'nun sel ve taşkın tehlikesi olduğu belirtiliyor ve su akışı yatağı üzerindeki engellerin kaldırılması, erken uyarı sistemlerinin artırılması, su kalitesinin iyileştirilmesi ve doğal yaşamın korunması öneriliyor. Tarımda tasarruflu su kullanımı da önem taşıyor ve su hasadı ve tekrar kullanma teknikleri teşvik edilerek, tarımsal kaynaklı sera gazı salınımı engellenmeli.

Sonuç olarak, El Nino etkisiyle karşı karşıya olduğumuz bu yaz mevsiminde doğru önlemler almak ve bilinçli davranmak büyük önem taşıyor. Sıcak hava dalgalarına ve değişken iklim koşullarına karşı hazırlıklı olmalıyız. Özellikle tarım ve su kaynakları yönetiminde dikkatli adımlar atarak olumsuz etkilerin azaltılması için çaba göstermeliyiz.