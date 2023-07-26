  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. İki bölge için El Nino çanları çalıyor: Havalar daha fazla ısınacak

İki bölge için El Nino çanları çalıyor: Havalar daha fazla ısınacak

Yayınlanma:
İki bölge için El Nino çanları çalıyor: Havalar daha fazla ısınacak
TTKD bilim danışmanı hidrobiyolog Dr. Erol Kesici Türkiye’nin de bu yaz mevsiminde El Nino'nun etkisinde olduğunu belirten Dr. Kesici, “Son yıllarda şiddetli kuraklık etkisi altındaki ülkemizin de Akdeniz'den Karadeniz'e daha kurak sürece gireceği bildirilmektedir. O nedenle doğanın düzeni ve doğadaki su çevrimi doğaya uyumlu olmalıdır. El Nino etkisiyle bu yıl kuraklık ve kararsız, beklemediğimiz yağışlar görülebilecek" dedi.

Uzmanlara göre, Türkiye El Nino tehlikesiyle karşı karşıya. Bu yaz mevsiminde ülkemizin Akdeniz'den Karadeniz'e kadar kuraklık etkisi altında kalması bekleniyor. TTKD bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, doğadaki su çevriminin doğaya uyumlu olması gerektiğini vurguluyor. El Nino etkisiyle bu yıl beklenmedik kuraklık ve yağışların yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Dolayısıyla, çok daha sıcak havalara ve değişken hava koşullarına hazırlıklı olmalıyız. İşte detaylar...

kavurucu sıcak

EL NİNO TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA TÜRKİYE 

Kavurucu sıcaklar ülkemizde hızla artıyor ve El Nino tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. TTKD bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, El Nino'nun dünya genelinde olumsuz etkiler yaratan bir hava modeli olduğunu belirtiyor. Tarım verimliliğini ve ekonomiyi tehdit eden bu durum, kuraklık veya aşırı yağış gibi aşırı iklim olaylarına bağlı olarak kayıplara neden olabilir. El Nino etkisiyle bu yıl ülkemizde de kuraklık ve şiddetli yağışlar görülebilir. İşte diğer ayrıntılar...

sıcak hava

Ayrıca, El Nino kaynaklı sıcaklık artışının şiddetli yağışlar, kuraklık, su baskınları ve orman yangınlarında artışa neden olabileceği belirtiliyor. Haziran ayında İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde uzun süren kararsız yağışların yaşandığına dikkat çekiliyor. Bu nedenle, doğru planlama ve erken uyarı sistemlerinin önemi vurgulanıyor.

Hava sıcaklığının artması, daha sıcak atmosfer ve daha fazla nem tutumu anlamına gelir, bu da sel riskini artırabilir ve daha yoğun kuraklık yaşanabilir. Bu nedenle, 1,5 ve 2 derece arasındaki ısınmanın hayati önemi vurgulanıyor. Dünya 2 derece ısınırsa, kuraklık riski daha da artabilir ve ekonomi, tarım, alt yapılar ve hava modelleri üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

El Nino'nun sel ve taşkın tehlikesi olduğu belirtiliyor ve su akışı yatağı üzerindeki engellerin kaldırılması, erken uyarı sistemlerinin artırılması, su kalitesinin iyileştirilmesi ve doğal yaşamın korunması öneriliyor. Tarımda tasarruflu su kullanımı da önem taşıyor ve su hasadı ve tekrar kullanma teknikleri teşvik edilerek, tarımsal kaynaklı sera gazı salınımı engellenmeli.

Sonuç olarak, El Nino etkisiyle karşı karşıya olduğumuz bu yaz mevsiminde doğru önlemler almak ve bilinçli davranmak büyük önem taşıyor. Sıcak hava dalgalarına ve değişken iklim koşullarına karşı hazırlıklı olmalıyız. Özellikle tarım ve su kaynakları yönetiminde dikkatli adımlar atarak olumsuz etkilerin azaltılması için çaba göstermeliyiz.

Yaşam
Resimde hile yapan kişiyi sadece pratik zekalılar buluyor! Zekanızı kanıtlamak için 10 saniyeniz var
Resimde hile yapan kişiyi sadece pratik zekalılar buluyor! Zekanızı kanıtlamak için 10 saniyeniz var
Bu meyvelerin kabuğunu çöpe atan sonradan çok üzülecek! Meğer tüm yararı kabuğundaymış
Bu meyvelerin kabuğunu çöpe atan sonradan çok üzülecek! Meğer tüm yararı kabuğundaymış
Böyle bir AVM'yi ilk kez göreceksiniz! Sadece Ankara'da bulunuyor: Tek bir şey satıyorlar
Böyle bir AVM'yi ilk kez göreceksiniz! Sadece Ankara'da bulunuyor: Tek bir şey satıyorlar
İstanbul sokakları Afrika'ya döndü! Şehrin göbeğinde oluk oluk yayılıyorlar
İstanbul sokakları Afrika'ya döndü! Şehrin göbeğinde oluk oluk yayılıyorlar
El Nino Türkiye'yi vurmaya geliyor! 2 bölge için tehlike çanları çaldı
El Nino Türkiye'yi vurmaya geliyor! 2 bölge için tehlike çanları çaldı
5 il ve diğerlerinde cehennem sıcakları geliyor! Tarih verildi: Böyle doğal afet görülmedi
5 il ve diğerlerinde cehennem sıcakları geliyor! Tarih verildi: Böyle doğal afet görülmedi
Bu karar boşanmaları artırır! Eşinden habersiz bunu yapanların başı belada!
Bu karar boşanmaları artırır! Eşinden habersiz bunu yapanların başı belada!