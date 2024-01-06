İki ilde deprem paniği! Naci Görür üzülerek açıkladı: Depremin yönü değişti

Yeni yılın ilk günlerinde Hakkari'de meydana gelen art arda depremler, Türkiye'nin önde gelen yerbilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür'ün dikkat çekici bir uyarısına neden oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari'deki depremlerin ardından yazılı- Yüksekova-Hakkari bölgesinde yaşayanları önlem almaları konusunda uyardı.

Hakkari'deki son depremlerin bilançosunu paylaşan Prof. Dr. Naci Görür, "Yazılı- Yüksekova Hakkari’de 4.7 ve ardından da 4.6 artçı deprem oldu. Depremler muhtemelen Bitlis-Zagros Bindirme kuşağının içerisinde. Bu bölgede depremin olması mümkün çünkü Arap Levhası kuzeye doğru hareket ederek Doğu Anadolu’yu sıkıştırdı" dedi. Ayrıca, bölgede yaşanabilecek heyelan riskine dikkat çeken Görür, "Hakkari'de bu depremler sonucu çeşitli yerlerde heyelanlar da gelişebilir." şeklinde uyarılarda bulundu.





Görür, özellikle Hakkari'de ulaşım yollarının sınırlı olduğunu belirterek, "Hakkari’de ulaşım yolları çok sınırlı olduğu için olası bir acil müdahalede alternatif yolların yapılması çok önemlidir. Geçmiş olsun." ifadeleriyle, bölgede yaşayanlara acil müdahale için hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür'ün uyarıları, deprem riski altındaki bölgelerde alınacak önlemlerin ve acil müdahale hazırlıklarının önemini bir kez daha gündeme getirirken, yerel yönetimlerin ve yetkililerin bu uyarıları dikkate almaları bekleniyor. Deprem bilimine yaptığı katkılarla tanınan Görür'ün uyarıları, toplumda deprem bilinci oluşturulması ve güvenli yaşam önlemlerinin alınması konusundaki hassasiyeti bir kez daha vurguluyor.