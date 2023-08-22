İki resim arasındaki 3 farkı bulan övgü yağmuruna tutulacak! Sadece 100 kişiden 5 kişinin bulduğu zorlu test

Bulmacalar son dönemlerde popüler hale gelirken görsel zekayı destekleyen ve beyin gelişimini arttıran bir etken olarak gelişime destek veriyor. Görsel zekanın gelişmesine yardımcı olunurken pratik yaşantı içerisinde olmasına katkı veriyor. İki unicorn arasında yer alan 3 farkı bulmak için süre başladı...

Görsele ilk bakıldığında fark yokmuş gibi görülsede 3 tane farkın yer aldığı belirtiliyor. Bulmacada renklerin fazla olması göz yanılsamalarını arttırıyor. Neredeyse aynı gibi görülen iki resim arasındaki farkları bulamayanlar üzülmesin. Birinci fark fotoğrafta sarı olan yele, ikinci fotoğrafta turuncu. Unicorn'un kuyruğunun bitiminde gizli olan fark olurken sonuncusu ise bulutlarda gizli.



