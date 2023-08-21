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İki resim arasındaki 3 farkı kimse bulamıyor! Muza sarılan minyonlara dikkat! Sadece 12 saniyeniz var...

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İki resim arasındaki 3 farkı kimse bulamıyor! Muza sarılan minyonlara dikkat! Sadece 12 saniyeniz var...
Optik illüzyon testleri gündeme gelirken muza sarılan iki minyon arasındaki 3 farkın bulunması isteniyor. İşte IQ'su yüksek olanları en fazla 12 saniyenizi ayıracağınız bulmaca.

Kafanızı karıştıracak yeni bulmaca gündeme geldi. Muza sarılan minyonu gösteren bu fotoğraflar arasında 3 fark var. Bulmak için ise 12 saniyeniz var. İlk bakışta görülmeyen farklar için dikkatlice bakmak gerekiyor.

Resimler arasındaki 3 farkında 2'si hemen gözünüze çarpsada diğerini bulmak kolay değil. 12 saniye içerisinde ulaşamayanlar üzülmesin. Minyonun gözlüğüne kıyafet askısına ve kıyafetteki logoya dikkat edenler zorlanmadan 3 farkı aynı anda bulabilecek. İşte bulamayanlar için farkı gösteren görsel haberimizde. 

muza sarılan minyon

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