İki resim arasındaki 3 farkı kimse bulamıyor! Muza sarılan minyonlara dikkat! Sadece 12 saniyeniz var...

Kafanızı karıştıracak yeni bulmaca gündeme geldi. Muza sarılan minyonu gösteren bu fotoğraflar arasında 3 fark var. Bulmak için ise 12 saniyeniz var. İlk bakışta görülmeyen farklar için dikkatlice bakmak gerekiyor.

Resimler arasındaki 3 farkında 2'si hemen gözünüze çarpsada diğerini bulmak kolay değil. 12 saniye içerisinde ulaşamayanlar üzülmesin. Minyonun gözlüğüne kıyafet askısına ve kıyafetteki logoya dikkat edenler zorlanmadan 3 farkı aynı anda bulabilecek. İşte bulamayanlar için farkı gösteren görsel haberimizde.



