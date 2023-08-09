İkinci el araba almadan iyi düşünün! Bunu yapmak 100 bin TL'nizden edebilir

İkinci el arabasıyla ilgili yeni kararlar herkesi yakından ilgilendiriyor. Bu hatayı yaparsanız 100 bin TL kaybedersiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İKİNCİ EL ARAÇLARDA BU HATAYI YAPMAYIN

İkinci el araç piyasası günden güne yükselmeye devam ederken araç hayali kuran vatandaşlar hayallerini uzun süredir rafa kaldırdı. Döviz artışları ve TL değer kayıpları araç fiyatlarının iyice artmasına sebep oldu. Ticaret Bakanlığı ikinci el araç piyasasında yaşanan yükseliş ve dengesizlikle ilgili önemli bir karar aldı. Stoklarda bekletilen sıfır araçlar karar sonrasında satışa çıktı. Sektörün yetkilileri 3-6 ay ve 1 seneye kadar stoklarda bekletilen araçlarla ilgili uyarı yaptı. Araç piyasasında sene başından itibaren yükselişini sürdürdü. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından paylaşılan verilere göre otomobil pazarı geçtiğimiz seneye göre yüzde 115.4 oranında büyüme göstererek 112 bin 459 taneye yükseldiğini belirtti.





Bu şekilde son zamanların en yüksek sonuçları Temmuz ayında gözlenmiş oldu. Fiyat artışları hızla devam etse de satışlardaki zarar endişesi de yükselmeye başladı. Sektör temsilcileri Ticaret Bakanlığı tarafından alınan kararla birlikte ikinci ele düşmüş olan sıfır araçların stoklardan çıkarılarak satışa çıkarıldığını söylüyor ancak dolandırılmayın uyarısını yapmaya devam ediyor. Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Yatırım amacıyla alınan zararlar zarar etme düşüncesiyle saklanıyor, stoklanan araçlar ilan sitelerinde satışa çıkmaya başladı. Bu araçlar hangi şartlar altında saklanıyor bilemiyoruz. Diğer taraftan da bayilerin yüksek fiyatlandırma amacıyla eklenen seramik kaplama, merdiven, tampon, eki, spoiler, deri koltuk gibi tadilatlar sırasında gövdede boya ve sök tak yapılma ihtimalleri var. Geçtiğimiz senelerde birkaç SUV'da deri koltuk uygulaması için dört kapının sökülüp tekrar takıldığını anladık. Eğer bu durumlardan haberiniz olmazsa 100 bin TL kayıp yaşarsınız.'