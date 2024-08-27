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İkinci El Araba Satışlarında Yeni Dönem Başladı! Ticaret Bakanlığı'ndan Kritik Düzenlemeler Geldi

İkinci el araçta Güvenli Ödeme Sistemi zorunlu hale gelirken, kapora ve teslimat sürelerine ilişkin önemli yenilikler de getirildi. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 27.08.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 15:43
İkinci El Araba Satışlarında Yeni Dönem Başladı! Ticaret Bakanlığı'ndan Kritik Düzenlemeler Geldi

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARINDA YENİ DÜZENLEME DÖNEMİ

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarında devrim niteliğinde düzenlemeleri yürürlüğe soktu. Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı ve böylece, sektörde uzun zamandır beklenen yeni kurallar resmen hayata geçti. Yapılan düzenlemelerle, hem alıcıların hem de satıcıların güvenli ve şeffaf bir ticaret ortamında işlem yapması hedefleniyor.

İkinci El Araba Satışlarında Yeni Dönem Başladı! Ticaret Bakanlığı'ndan Kritik Düzenlemeler Geldi

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ZORUNLU HALE GELDİ

Yeni yönetmelikle birlikte, ikinci el araç ticaretinde "Güvenli Ödeme Sistemi" kullanımı artık zorunlu hale getirildi. Bu sistem sayesinde, sahte para kullanımı, nakit ödeme zorluğu ve satış bedelinin ödenmemesi gibi riskler ortadan kalkacak. Ticaret Bakanlığı, bu düzenlemeyle dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmeyi ve tüketicilerin mağduriyetini minimuma indirmeyi amaçlıyor.

SİPARİŞ FORMU, TESLİMAT SÜRESİ VE KAPORA ORANI BELİRLENDİ

Ticaret Bakanlığı, kısmi ödeme alınan siparişlerde alıcı mağduriyetlerini önlemek amacıyla sipariş formu düzenleme zorunluluğunu getirdi. Buna göre, yetkili satıcılar bu formu düzenlemeden alıcıdan herhangi bir ödeme talep edemeyecek. Ayrıca, kaporası alınan taşıtın 45 gün içinde alıcıya teslim edilmesi zorunlu hale getirildi. Teslimat süresine 7 gün kalıncaya kadar satış fiyatının yüzde 10'undan fazla kapora alınamayacak. Alıcılar, sipariş formunun düzenlendiği tarihten itibaren 14 gün içinde siparişlerini herhangi bir cezai yaptırıma maruz kalmadan iptal edebilecekler.

İkinci El Araba Satışlarında Yeni Dönem Başladı! Ticaret Bakanlığı'ndan Kritik Düzenlemeler Geldi

SIFIR ARAÇLARDA DA YENİ KURALLAR

Yönetmelik, sadece ikinci el araçları değil, sıfır araç satışlarını da kapsıyor. Distribütör ve yetkili satıcılar için yeni kurallar ve yükümlülükler getirildi. Fatura tarihinden sonra distribütörler taşıt fiyatında artış yapamayacak ve taşıtları 15 gün içinde yetkili satıcıya teslim etmek zorunda olacak. Yetkili satıcılar ise, alıcı tarafından ÖTV ve KDV'si ödenen taşıtın fiyatını artıramayacak ve taşıtı 15 gün içinde teslim etmekle yükümlü olacak.

YETKİ BELGESİ ŞARTLARINDA DÜZENLEME

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç ticaretinde yetki belgesi alımını kolaylaştırmak amacıyla bazı düzenlemeler yaptı. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı şartı, yetki belgesi şartlarından çıkarıldı. Bu düzenleme ile, diğer tüm şartları taşımalarına rağmen ruhsat şartı nedeniyle yetki belgesi alamayan işletmelerin yaşadığı mağduriyetler ortadan kaldırıldı. Ayrıca, lise mezuniyeti şartı korunurken, 1 Mart 2025 tarihine kadar vergi veya meslek odası kaydı bulunan işletmeler için bu şart aranmayacak.

İkinci El Araba Satışlarında Yeni Dönem Başladı! Ticaret Bakanlığı'ndan Kritik Düzenlemeler Geldi

ELEKTRONİK İHALELERDE ŞEFFAFLIK SAĞLANACAK

Elektronik ortamda gerçekleştirilen araç ihaleleri için de yeni kurallar belirlendi. İhale şartlarının ve satışa sunulan araçlara ilişkin detayların ihale platformunda ilan edilmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca, ihale platformu işletici ve satıcılarının ihaleye doğrudan veya dolaylı olarak katılması yasaklandı. Bu düzenleme, ihalelerin güvenli ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesini amaçlıyor.

ÖN DEĞERLEME İLKELERİ GÜNCELLENDİ

Ön değerleme süreçlerinde, taşıt sahibine sunulan ilk fiyat teklifi ile nihai teklif arasındaki farkın yüzde 5'ten fazla olmaması gerektiği belirtildi. Ayrıca, verilen teklifin asgari 24 saat geçerli olması ve fiziksel incelemesi yapılan taşıta aynı gün içinde nihai teklif verilmesi zorunlu kılındı. Bu düzenleme, ön değerleme yapan işletmeler arasında rekabeti bozucu uygulamaların önüne geçmeyi hedefliyor.

SEKTÖRDE REKABETÇİ VE ŞEFFAF BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bu düzenlemeler, otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını korumaya yönelik atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yönetmelik, hem alıcıları hem de satıcıları koruyacak şekilde tasarlanmış ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek yenilikler içeriyor. İkinci el araç ticaretinde güvenliğin ve şeffaflığın artırılması amacıyla yapılan bu düzenlemeler, sektörün geleceği açısından büyük önem taşıyor.

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