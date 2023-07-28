İkinci el otomobil satışında kan donduran oyun! Bu oyuna kanan karalar bağlayacak

Ticaret Bakanlığının yapmış olduğu düzenleme ile 15 Temmuzdan itibaren ikinci el taşıtlarda tavsiye edilenin üstüne satış fiyatına çıkılması 1 Ocak 2024’e kadar yasaklanmıştı.

Bu düzenlemeyi ihmal eden herkese de 300 bin Türk lirası cezası uygulanacağı kesinleşmişken, şu ana kadar 35.4 milyonluk değerde para cezası kesildi.





Ek Bedeller Talep Ediliyor

İkinci el araç satanlar ilan sitelerinin içine aracın fiyatını sıfır fiyatının altında duyuruyor olsa da araca eklenilen cam, kaput filmi, boya koruma ve benzeri ekstra donanım ve aksesuarların yer almasını bahane ederek ek ücret talep etmektedir.

‘’6 Ay 6 Bin Kilometre İle Zamların Önüne Geçilmeli.’’

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, salgın süresi boyunca üretim ve lojistik sıkıntıların araç fiyatlarına yansıdığını belirmişti. ‘’ Geçmiş olduğumuz yıl bu fiyatlardaki artışın önüne geçmek amacıyla 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına uymadan satılamaması kararı verildi. Lakin bu uygulamanın bireysel olarak araç alıp satanları kapsamaması dolayısıyla fiyat artışının da önüne geçilmemesine neden olundu.’’ Şeklinde açıklama yapıldı.

Aşanlar Olabiliyor

Aydın Erkoç: ‘’ Bilindiği üzerine ilan sayfalarında yer alan ikinci el araç fiyatlarını sıfır fiyatının üstüne çıkmayacağına dair düzenleme yapıldı lakin zaman içerisinde bu konu vatandaşın gördüğü ilandan farklı fiyatlarla karşılaştığına dair sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı.’’ Dedi.

‘’Aksesuar durumu kontrol edilebilir, aksesuarsız olduğu halde yüksek fiyat yazılıyorsa gereken ceza verilmelidir.’’ Diyen Erkoç ‘’Kurnazlık yapmaya çalışıp bunu kötüye kullanan herkes cezalandırılmalıdır. Elbette ki aksesuar eklenebilen durumlar dışında bu işle meslekle alakası olmayan ve vergisiz bir şekilde bu işi yapan kişiler bulunmaktadır.’’ Şeklinde cümlesine devam etti.

Vergi Ödemeden Ayak Üstü Alıp Satıyorlar

Türkiye’de otomobil alıp satarken yatırım aracı haline geldiğini belirten Erkoç, durumun sona ermesiyle fiyatların yükselmesine de engel olabileceğini dile getirdi.

Erkoç: ‘’Al – sat işlemi yapanlar, bayilerden araçları alıp stoklayan kişilere de cezalar yazılmaya başlanıldıktan sonra bu artışların önüne geçeceğimizi düşünüyorum. Tüm motorlu araç satıcıları olarak beklediğimiz şey 3 ve üstünde araç alıp satanlara ceza uygulanmasıdır.’’ Dedi.





ÖTV Artışı Beklemiyoruz

Piyasaya sürekli gelen ÖTV artışının yanında vatandaşlar da otomobiller üstüne ÖTV artışı yapılacağına dair söylentileri konuşmaya başladı. Bu duruma karşı Erkoç: ‘’ Sektörde görmüş olduğumuz kadarıyla ÖTV konusu gündemde değil. Nitekim ilgili kurumlarla yapmış olduğumuz görüşme de bunu gösteriyor.’’ Şeklinde açıkladı.

Düzenlemelere Kafa Tutuluyor

Tüketici Derneği Genel Başkanı Levent Küçük’de kamu otoritesi tarafından alınmış olan önlemlere rağmen otomobil bayileri ve ikinci el araç alımı satımı yapanların uygulamalara direndiğini ifade etti.

‘’Bu işten yine tüketici zararlı çıkıyor. Perakende ticaretle alakalı olan kanunda ek ürünlerle satış fiyatının artırılamayacağına dair düzenlemeler bulunuyor. Otomobil satın alırken tüketicilere aksesuar dahil fiyat söylenmelidir. ‘’ Şeklinde açıklama yaptı.

Küçük; ‘’ Tüketiciye birden fazla satıcıdan fiyat alabilir ve benzer özelliklere sahip olan araçların arasında mukayeseye girebilir.’’ Dedi.

Düzenlemelere kafa tutanlarla ilgili olarak da ‘’Bu sayede tüketicilerin ekonomik çıkarlarına zarar vermeye devam edecekler ve piyasanın da işlerlik durumunu da bozuyorlar. Bu insanlara ticaretten men ettirecek cezalar verilmelidir.’’ Diye söyledi Küçük.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Devreye Girmeli

Levent Küçük Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da bu süreç boyunca devreye girmesi gerektiğini dile getirdi. ‘’Fatura düzenleniyor lakin içeriğine bakılması lazım. Aksesuar ve benzeri ürünlerle fiyatın arttırılıp arttırılmayacağı incelenmeli. Bir takvim yılında 3’ten fazla araç alıp satıyorsa bir birey vergi kaydı yapılmalıdır. ‘’ şeklinde açıklama yapıldı.