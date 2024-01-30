İkizler ve yükselen İkizler için Şubat 2024 rehberi: İkizler burcu için Şubat ayı önemli tarihleri!

İkizler Burcu Şubat 2024

İkizler ve yükselen ikizler, bu ay finansal konulara odaklanacaksınız. Şubat ayı, farklı yerleri keşfetmek, seyahat etmek, çeşitli kültürlerden insanlarla tanışmak veya kendinizi geliştirmek için fırsatlar sunuyor. 10 Şubat'taki yeniay, yurtdışı ilişkili işlerinizi ve eğitiminizdeki önemli seçimlerinizi hayata geçirmenize olanak tanıyacak. Ancak bu yeniaydan birkaç gün önce, sıra dışı tepkiler göstererek etrafınızdakileri şoke edebilirsiniz. 14 Şubat'ta Mars ve Plüton'un Kova burcunda birleşmesi, rekabet ortamını artıracak. Bu süreçte, kimseyle çatışmaya girmemeye özen gösterin.

İkizler Burcu Şubat 2024 Önemli Tarihler

24 Şubat: Dolunay, ev ve aile hayatınızı ön plana çıkaracak. Evle ilgili bazı işlerle uğraşmanız veya ailenize zaman ayırmanız gerekebilir.

28-29 Şubat: Kariyerinizde Güneş ve Satürn'ün kavuşumu olacak. Bu durum, maddi sorumluluklarınızı artırabilir. Ayrıca, aile üyelerinizden birinin bir sorunu, gündeminize gelebilir. Bu dönem, olaylara daha negatif bir açıdan bakma eğiliminde olabilirsiniz.