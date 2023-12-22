İl il uyardı! Uykular kaçacak... 7.4'lük deprem paniği başladı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan iki büyük depremin yaraları kapanmadan, yeni deprem uyarıları Türkiye'yi vurmaya devam ediyor. Deprem araştırmacısı Prof. Dr. Naci Görür, iki fay hattının gerilim biriktirdiğine dikkat çekti.





Deprem araştırmacısı Prof. Dr. Naci Görür, iki fay hattının gerilim biriktirdiğine dikkat çekti. Görür, bu fayların yakın gelecekte depreme neden olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve ortaya çıkacak depremin en az 7.4 büyüklüğünde olacağını söyleyerek Bingöl ve Tunceli'yi uyardı.

Düzenli aralıklarla depreme neden olan fayların yakın gelecekte büyüklüğü 7.4 'ün üzerinde bir depreme daha neden olabileceğini hatırlatan Görür, "Geceleri uyuyamıyorum" ifadeleriyle deprem olasılığının yüksek olduğuna dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

"Biz sadece Tunceli halkına buranın depremselliğini anlatıyoruz ve yöneticilere ne yapmaları gerektiğini anlatarak insanların can güvenliğini bir nebze olsun sağlamak istiyoruz. Halkımızı deprem konusunda bilgilendirmek ve deprem kültürünü kazanmalarına imkan sağlamak, yaşım gereği mümkün olduğu kadar çok yeri geziyorum ve bunları kişilerin ve yöneticilerin istekleri doğrultusunda anlatıyorum. Tunceli'ye gittik. Resmi kanal bizimle ilgilenmedi. Konferansı yapacağımız salon bile bize teklif edilmedi. Sokakta yaptık ama seyirci çok ilgilendi. Artık bu alan gerçekten hayallerime çarptı. "Düşündüğümde aklıma gelen ilk şey bu."

'TUNCELİ İKİ FAYIN ARASINDA'

"Kuzey Anadolu fay hattı Bingöl Karlıova'dan geliyor ve 1.600 kilometre boyunca uzanan dünyanın en aktif fay hatlarından biri. Aslında ülkemizde her büyük deprem bu fay hattı üzerinde oluyor. Burası Doğu Anadolu fayı. Kaliova'dan başlayıp Hatay'a ulaşan ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremini doğuran hat. İkisinin kesişimi Bingöl, Erzincan'ın Karlıova bölgesidir. Tunceli bu iki fay hattı arasında yer alır. Erzincan ile Bingöl Karlıova arasında bir hat vardır. Yedisu fayı diyoruz, zaten çok uzun. Zaman artık deprem üretmiyor. Çok fazla stres yaratıyor. "Son deprem 1784'teydi ve bu fay yaklaşık 250 yılda bir depreme açık. "





'EN AZ 7.4 DEPREM'

"Bu, deprem riskinin artık yüksek olduğu anlamına geliyor. Bütün yerbilimciler burada deprem bekliyor. Uluslararası literatürde de dahil olmak üzere bu tür beklentiler var. Erzincan ile Kaliova arasındaki kesimin kırılacağını düşünün. Bu fay 1939 ve 1982 depremleriyle sıkıştı. ama kopmadı. Burada en az 7.4 büyüklüğünde bir deprem olması bekleniyor. İkinci olarak Tunceli'de son depremden sonra hasar görmüş olabilecek bir Ovacık fayı var. Bu çok büyük bir stres yaratıyor. Bu yavaş bir fay, stres çok yavaş birikiyor. ve her birkaç bin yılda bir 7'den fazla deprem olacak. Ancak burada en son büyük deprem ne zaman oldu bilmiyoruz ama üzerinden çok zaman geçti. Uzun zaman oldu."

TUNCELİ'Yİ UYARDI

"Üçüncüsü ise Nazimiye fayı. Tunceli'yi çevreliyor. Henüz çalışılmadığı için depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla Karlıova-Bingöl arası bizim için çok önemli. Dehşet bölgesi. Son dönemden sonra depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. depremler olabilir, burası stres birikmiş olabilir ve çok tehlikeli bir durumdadır. Tunceli bu tehlikeli fayların ortasında yer almaktadır. Biz yer bilimciler olarak bu ülkenin çocukları olarak halkımızı, devletimizi ve devletimizi uyarma yükümlülüğümüz var. Yerel yönetimlerimiz. Gece yatarken hep bunları düşünüyorum çünkü bu depremler her an burada olabilir. "Bilimsel kanıtlar var. "