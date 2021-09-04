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İnanılmaz olay! Kalbine zıpkın saplandı

Balık avlamaya giden Oğuzhan Sonugür adlı gencin kalbine kazayla zıpkın saplandı.Talihsiz olayda zıpkın saplandığı yerden zorlu bir ameliyatla çıkarıldı.

04 Eylül 2021 Cumartesi 14:33
İnanılmaz olay! Kalbine zıpkın saplandı
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İzmir’in Karaburun ilçesinde gerçekleşen acı olayda hobi amaçlı balık avlamaya giden 33 yaşındaki Oğuzhan Sonugür adlı bir kişi kaza ile elinde bulunan zıpkını kalbine sapladı. Gerçekleşen kaza sonrasında bir müddet denizde kalan genç arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkarıldı. Acil servis ekiplerinin gelmesiyle Oğuzhan Sonugür hemen hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI


Kaldırıldığı DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi acil servis çalışanları hızlı bir müdahale ile hastayı hemen ameliyata alınacak konuma getirdiler. Yapılan zorlu bir operasyonun ardından yoğun bakıma alınarak hastanede tedavisine devam edildi.

ZORLU BİR AMELİYATTAN GEÇTİ

Yanlışlıkla kalbine zıpkın saplanan hasta ameliyat olup tedavisi yapıldıktan sonra tedavisini gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalından Doç. Dr. Tuğra Gençpınar yapılan ameliyat ile ilgili açıklamalarda bulundu. 


Son Güncelleme: 04.09.2021 14:33
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Anahtar Kelimeler:
Kazaİzmir
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