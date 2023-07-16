İncir yerken aman dikkat! Meğer yediğimiz meyve değilmiş: İlk kez ortaya çıktı

İncir hakkında bilinmeyenler ortaya çıktı. Ters açan bir çiçek olan incirin tadı kadar faydaları da saymakla bitmiyor. Üreme şekilleriyle diğer meyvelerden farklı olan incirin özel arıları var. İncir üremek için eşek arısı ya da ölü bir böceğe ihtiyacı vardır.

İncir içerisinde bulunan Aquenyum sayesinde çok sayıda meyve tüketiminin karşılandığı belirtildi. Tek ceviz ve tel tohum ürettiğinden ötürü incir çıtır dokuya sahiptir.





İncirlerin üremesinin polenden değin arılardan olduğu bilgisi verilirken bu arıların sayesinde çoğalmalar yaşanıyor. İncir arıları incir olmadığında yaşayamadığı gibi bu ilişkide ortak yaşam alanı mevcuttur.