İndirimi kaçıran üzülecek! 1499 TL'ye süpürge, 5699 TL'ye akıllı TV: ŞOK Market duyurdu

Muhteşem Fırsatlar Şok Market'te Başlıyor: Sinbo Toz Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge Sadece 1.499 TL!

Şok Market, elektronik cihazlara dair harika bir fırsatlar yelpazesiyle 11-14 Kasım tarihlerinde müşterilerine büyük bir çekiliş sunuyor. Bu hafta, yüksek performanslı Sinbo Toz Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge, sadece 1.499 TL'ye satışa sunuluyor. Ancak bu sadece başlangıç; çamaşır makinelerinden bulaşık makinelerine, birçok elektrikli ev aletinde muazzam indirimler sizleri bekliyor!

Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden biri olan ŞOK, 11 – 14 Kasım tarihleri arasında özel bir aktüel ürün kataloğuyla karşımıza çıkıyor.

Her hafta farklı kategorilerdeki ürünleriyle dikkat çeken ŞOK, bu hafta elektrikli ev aletleri ve ev tekstili ürünlerinde unutulmaz indirimlere imza atıyor. Teknoloji ve Konforu Bir Arada Sunuyor

ŞOK'un bu haftaki kataloğunda göz kamaştıran ürünler arasında Fenoti marka 42" Full HD Android Smart LED TV, sadece 5.699 TL'lik etiketiyle dikkat çekiyor.





Ayrıca Everest marka Ev HM20 Smart TV Air Mouse ve Kumanda sadece 149 TL, HDMI kablosu ise sadece 30,95 TL gibi cazip fiyatlarla sunuluyor. Bu ürünler, ev teknolojisi alanındaki yenilikleri uygun fiyatlarla bulmanız için muhteşem bir fırsat sunuyor. Unutulmaz indirimleri kaçırmamak için ŞOK Market'e bu hafta bir göz atmayı unutmayın!





Ev İşlerinde Konfor ve Tasarruf ŞOK'ta Buluşuyor!

Ev işlerini kolaylaştırmak ve enerji tasarrufu sağlamak artık çok daha avantajlı hale geliyor! ŞOK marketlerinin muazzam kataloğunda yer alan Sinbo marka 4604 Toz Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge, hem performans hem de fiyat avantajıyla dikkat çekiyor, sadece 1.499 TL!

Ayrıca, evinizi daha konforlu hale getirecek Altus marka çamaşır makineleri ve buzdolapları da indirimli fiyatlarla karşınıza çıkıyor. Örneğin, Altus'un 6 kg çamaşır makinesi sadece 7.599 TL, 10 kg yük kapasiteli model ise 11.899 TL fiyatla satışa sunuluyor. Konfor ve Şıklık El Ele

Ev tekstili ve giyim ürünlerinde de cazip fırsatlar sunan ŞOK, çift kişilik fitilli battaniyeyi 399 TL, Wellsoft TV battaniyesini ise sadece 159 TL gibi avantajlı fiyatlarla tüketicilere sunuyor. Ayrıca, kadın ve erkek terlik çeşitleri de uygun fiyatlarla raflarda yerini alıyor.





Bu hafta ŞOK marketlerde bulunan bu ve benzeri birçok ürün, hem bütçenizi koruyacak hem de evinizi ve yaşamınızı renklendirecek fırsatlar sunuyor. Ancak unutmayın, indirimlerin sınırlı süre için geçerli olduğu ve stoklarla sınırlı olduğu bir gerçek! Bu fırsatları kaçırmamak için acele edin!