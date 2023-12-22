İndirimin bitmesine saatler kaldı! 1,5 kilosu 41,50 TL'ye kadar düştü: Aktüel ürünler ve indirimli ürünler listesi

BİM marketlerinde Dost Yoğurt indirime girdi! 1,5 kilosu 41.50 TL'ye düşen Dost tam yağlı yoğurt'u almak için hızlı olun! İşte ayrıntılar.

İndirimin bitmesine saatler kaldı! 1,5 kilosu 41,50 TL'ye kadar düştü: Aktüel ürünler ve indirimli ürünler listesi
Yayın Tarihi:

Süpermarket zinciri BİM, evde yoğurt tüketen vatandaşlara yönelik yeni indirim listesini açıkladı. Bu duyuru yoğurt severler için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. BİM marketler 13-19 Aralık tarihlerini içeren yeni haftalık kataloğunda poster yayınladı. İndirimler Aralık ayına kadar geçerlidir.

dost yoğurt

DOST TAM YAĞLI YOĞURT İNDİRİMDE

BİM'in yeni indirim listesinin en önemli ürünlerinden biri Dost markalı Tam Yağlı Homojenize Yoğurt; 1,5 kg'lık bu yoğurt, besleyici ve lezzetli bir seçim olarak öne çıkıyor. Normalde fiyatı 44,50 TL olan bu yoğurdun indirimli fiyatı 41,50 TL. Bu indirim evde yoğurt tüketenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

EKER YARIM YAĞLI YOĞURT

Eker marka yarım yağlı yoğurt BİM marketteki indirimlerden biri. 5 kg'lık bu büyük paket, sıklıkla yoğurt tüketen aileler için mükemmel bir seçimdir. İndirimli fiyatıyla dikkat çeken bu ürün 119 TL'den satılıyor. Ekonomik ve sağlıklı bir alternatif arayanlar için Eker'in az yağlı yoğurdu iyi bir tercih olabilir.

BİM'DE DİĞER İNDİRİMLER

BİM markette yoğurdun yanı sıra pek çok üründe de indirim seçenekleri sunuluyor. Bunlar 13-19 Aralık tarihlerinde geçerli indirimler. Gıdadan temizlik ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. BİM aktüel kataloğundaki bu indirimler her hafta güncellenerek müşterilere cazip seçenekler sunmaya devam ediyor.

22 Aralık Bim Marketlerde aktüel ürünler

Atıştırmalıkların ön plana çıktığı aktüel katoğunda 22 Aralık tarihine özel ürünler aşağıdaki fotoğraflarda bulunmaktadır.

İndirimin bitmesine saatler kaldı! 1,5 kilosu 41,50 TL'ye kadar düştü: Aktüel ürünler ve indirimli ürünler listesi

İndirimin bitmesine saatler kaldı! 1,5 kilosu 41,50 TL'ye kadar düştü: Aktüel ürünler ve indirimli ürünler listesi

20-26 Aralık tarihleri arasında Bim marketlerde geçerli indirimler

20-26 aralık tarihler arasında Bim marketlerde indirimde olan ürünlerde, sütten yoğurda, temizlik ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar bir çok ürün listelenmiştir. İndirimde olan ürünleri aşağıdaki fotoğraflarda görebilirsiniz.

İndirimin bitmesine saatler kaldı! 1,5 kilosu 41,50 TL'ye kadar düştü: Aktüel ürünler ve indirimli ürünler listesi

İndirimin bitmesine saatler kaldı! 1,5 kilosu 41,50 TL'ye kadar düştü: Aktüel ürünler ve indirimli ürünler listesi

26 Aralık Bim Aktüel Ürünler

26 Aralık tarihinde Bim aktüel ürünlerde atıştırmalıklar, kahvaltı ürünleri, ısıl işlem görmüş paket ürünleri, içecekler gibi bir çok ürün listelenmiştir. Bu ürünleri aşağıdaki fotoğraflardan inceleyebilirsiniz. 

İndirimin bitmesine saatler kaldı! 1,5 kilosu 41,50 TL'ye kadar düştü: Aktüel ürünler ve indirimli ürünler listesi

İndirimin bitmesine saatler kaldı! 1,5 kilosu 41,50 TL'ye kadar düştü: Aktüel ürünler ve indirimli ürünler listesi

İndirimin bitmesine saatler kaldı! 1,5 kilosu 41,50 TL'ye kadar düştü: Aktüel ürünler ve indirimli ürünler listesi

İndirimin bitmesine saatler kaldı! 1,5 kilosu 41,50 TL'ye kadar düştü: Aktüel ürünler ve indirimli ürünler listesi

İndirimin bitmesine saatler kaldı! 1,5 kilosu 41,50 TL'ye kadar düştü: Aktüel ürünler ve indirimli ürünler listesi

İndirimin bitmesine saatler kaldı! 1,5 kilosu 41,50 TL'ye kadar düştü: Aktüel ürünler ve indirimli ürünler listesi

Öne Çıkanlar
Böyle ayakkabıları sakın giymeyin! Sürekli kullanımda ağır hasarlara neden oluyor Böyle ayakkabıları sakın giymeyin! Sürekli kullanımda ağır hasarlara neden oluyor
Mevduat faizinde rekor artış! 14.992 TL- 15.658 TL ikinci maaş alabilirsiniz Mevduat faizinde rekor artış! 14.992 TL- 15.658 TL ikinci maaş alabilirsiniz
Onlarca lekeye tek çözüm! Tüm kiri lekeyi mıknatıs gibi çözüyor: Az bilinen temizlik ipuçları Onlarca lekeye tek çözüm! Tüm kiri lekeyi mıknatıs gibi çözüyor: Az bilinen temizlik ipuçları
Çok Okunanlar
Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde! KPSS'den 50 puan alan işi kapacak Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde! KPSS'den 50 puan alan işi kapacak PTT yüksek maaşlı personel alımını başlattı! Sınavsız KPSS'siz hemen işe alım! PTT yüksek maaşlı personel alımını başlattı! Sınavsız KPSS'siz hemen işe alım! Listeden doğum tarihinizi hemen bulun: Hakkınızdaki gerçekleri söylüyor Listeden doğum tarihinizi hemen bulun: Hakkınızdaki gerçekleri söylüyor KPSS'den bu puanı alanlar hemen başvurabilecek! TKGM dev personel alımını başlattı KPSS'den bu puanı alanlar hemen başvurabilecek! TKGM dev personel alımını başlattı 2024 bu burçların yılı olacak! Aşkı, parayı bulup mutluluktan havaya uçacaklar! 2024 bu burçların yılı olacak! Aşkı, parayı bulup mutluluktan havaya uçacaklar!