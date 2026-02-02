İnegöl'de Sağanak Hayatı Felç Etti: Alt Geçitler Kapanıp Sokaklar Göle Döndü

İnegöl’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, alt geçitleri kapattı, sokakları su bastı; ekipler tahliye çalışmalarına başladı, vatandaşlar dikkatli olmaya çağrıldı.

Yayın Tarihi: 02.02.2026 00:30
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 00:37
İnegöl'de Sağanak Hayatı Felç Etti: Alt Geçitler Kapanıp Sokaklar Göle Döndü

İnegöl'de Sağanak Hayatı Felç Etti

Bursa’nın İnegöl ilçesi akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak yağışın etkisi altına girdi. Yoğun yağış, ilçede günlük yaşamı durma noktasına getirdi.

Yağış nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluştu, bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, alt geçitler tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar suyla kaplanan yollarda mahsur kaldı ve yayalar zor anlar yaşadı.

Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı bildirildi; iş yerleri ve evlerin bodrum katları da yağıştan etkilendi ve su bastı.

Müdahale ve Uyarılar

Belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye ve temizleme çalışmalarına başladı. İhbarlar doğrultusunda ekiplerin müdahaleleri sürüyor.

Yetkililer, yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları ve trafikte tedbirli davranmaları konusunda uyardı.

