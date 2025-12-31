DOLAR
İnegöl'de Zabıtadan Yılbaşı Öncesi Sıkı Denetim: 10 İçkili Lokanta İncelendi

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ile koordineli olarak yılbaşı öncesi 10 içkili lokantayı denetledi; 4 işletmede mevzuat ihlali tespit edildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:11
İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yılbaşı öncesi İlçe Tarım Müdürlüğü ile koordineli olarak ilçedeki içkili lokantalarda kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerin amacı, halk sağlığını korumak ve gıda üretim-satış yapan işletmelerin hijyen ile çalışma kurallarına uygunluğunu sağlamaktır.

Denetim Kapsamı ve Bulgular

Denetimler eş zamanlı olarak 10 işyerine yönelik yapıldı. İncelemelerde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, fiyat etiket ve tarifeleri, işyeri hijyeni ve düzen, müzik yayını ve kamusal alan işgali gibi hususlar kontrol edildi.

Kontroller sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilen 4 işyeri hakkında işlem başlatıldı. İşletmecilere dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında uyarılar yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü Açıklaması

"2025 yılının sona ermesine müteakip yılbaşı kutlamaları kapsamında Zabıta Müdürlüğü olarak ilçemizde içkili lokanta olarak faaliyet gösteren 10 adet işyerine yönelik İlçe Tarım Müdürlüğü ile koordineli olarak eş zamanlı denetim yapılmıştır. 4 işyerine mevzuata aykırılığı tespit edilen konular hakkında işlem yapılmıştır. Denetimlerde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, fiyat etiket ve tarifeleri, işyeri hijyeni ve düzen, müzik yayını, kamusal alan işgali hakkında gerekli kontroller yapılmış olup, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında işletmecilere uyarılar yapılmıştır. Zabıta Müdürlüğü olarak denetim faaliyetlerimiz devam etmektedir."

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

