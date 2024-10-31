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İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Özellikle de pandemi sonrasında hayatımızın vazgeçilmez parçası olan internet üzerinden alışveriş konusunda çalışmalar tam sürat devam ediyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 10:19
İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Özellikle de pandemi sonrasında hayatımızın vazgeçilmez parçası olan internet üzerinden alışveriş konusunda çalışmalar tam sürat devam ediyor. Artan online alışverişlerin beraberinde bazı riskler de taşıdığı bir gerçeğinin farkında olunduğunu bilinken, yeni tedbirler ve önlemler ile alakalı kararlar Resmi Gazete’de yer almaya da devam ediyor.  

Tüketicileri bu risklerden korumak amacıyla Ticaret Bakanlığı çalışmalarını sürdürürken, son olarak Resmi Gazete’de yayımlanan bir bildirge, vatandaşı düşündüreceğe benziyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle internet satışlarında ürün güvenliği ve tüketici hakları daha da güçlendirildi. 

Alınan karar ile alakalı olarak Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hedefin, tüketicinin mağduriyetlerinin ortadan kalkması olduğu ifade ediliyor. Bu kapsamda, ürün güvenliği, satış ilanlarının doğruluğu ve tüketici şikayetlerinin daha hızlı çözüme kavuşturulması gibi konulara odaklanıldığı da ifade edilmiş bulunuyor.  

İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE TÜKETİCİ HAKLARI GENİŞLETİLDİ 

1. SATIŞLARDA ŞEFFAFLIK ARTACAK 

Yeni düzenlemeyle birlikte, internet üzerinden yapılan satış ilanlarında ürün bilgilerine kesinlikle yer verilmesi zorunlu hale getirilirken, satıcılar, ürünlerinin güvenliğine dair Türkçe uyarı ve bilgilendirme yapmak zorunda.  

2. UYGUNSUZ ÜRÜNLER HEMEN KALKACAK 

İnternet sitelerinde uygunsuz ürünlerin satışı tespit edildiğinde, 24 saat içinde satış ilanının kaldırılması zorunluluğu getirildi. Bu sayede tüketiciler yanıltıcı veya zararlı ürünlerle karşılaşma riskinden korunması hedefleniyor.  

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

3. ÜRÜN GEVENLİĞİ İÇİN ŞİKAYET MASASI

Ürünlerin güvenliği ile alakalı olaral şikayetlerin bildirileceği yeni temas noktalarının oluşturulacağı ifade edilirken, bu noktalar aracılığıyla vatandaşlar, ürünlerin güvenliği ve uygunluğu hakkında şikâyet veya bildirimde bulunabilecek. 

4. YERLEŞİK ŞİRKET OLUNMASI ZORUNLULUĞU 

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunmasının satış yapabilmek için şart olduğunu ifade etti. Uygunsuz ürünlerin tespiti durumunda hızlı bir aksiyon alınabilmesi için bu kural getirildi. Ticaret Bakanlığı'nın internet alışverişine yönelik yapılan düzenlemeler ile birlikte vatandaşın internet üzerinden daha rahat ve güvenilir alışveriş yapılmasının önü biraz daha açıldı.  

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