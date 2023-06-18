İnternetten ürün satın alanlar dikkat! Eğer kargoya daha verilmediyse bu olmuş olabilir!

Ticaret Bakanlığı, son günlerde sıkça tartışılan 'E-Ticaret'te Sipariş İptalleri' konusuyla ilgili sektör temsilcilerine önemli bir uyarıda bulundu. Bakanlık, bu uyarıyla birlikte vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sektör temsilcilerinin sorumluluklarını hatırlattı.

BAKANLIK UYARIDA BULUNDU





Son günlerde internet üzerinden yapılan alışverişlerde yaşanan sipariş iptallerinin tüketici mağduriyetine yol açabileceğine dikkat çeken Bakanlık, sektör temsilcilerini daha duyarlı olmaya ve vatandaşları mağdur etmemeye çağırdı. İptal edilen siparişlerin tüketiciye zamanında ve düzgün bir şekilde bilgilendirme yapılarak iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakanlık, tüketici haklarının korunması ve alışveriş deneyimlerinin olumsuz etkilenmemesi için sektör temsilcilerine şeffaf bir iletişim ve hızlı çözüm süreçleri sağlama çağrısında bulundu. Ayrıca, tüketicilerin sipariş iptal taleplerine hızlı ve adil bir şekilde yanıt verilmesi gerektiğini belirtti.