  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. İnternetten ürün satın alanlar dikkat! Eğer kargoya daha verilmediyse bu olmuş olabilir!

İnternetten ürün satın alanlar dikkat! Eğer kargoya daha verilmediyse bu olmuş olabilir!

Yayınlanma:
İnternetten ürün satın alanlar dikkat! Eğer kargoya daha verilmediyse bu olmuş olabilir!
Son dakika haberine göre, Ticaret Bakanlığı internet üzerinden alışveriş yapanlara önemli bir uyarıda bulundu. İşte bakanlık tarafından yapılan uyarı...

Ticaret Bakanlığı, son günlerde sıkça tartışılan 'E-Ticaret'te Sipariş İptalleri' konusuyla ilgili sektör temsilcilerine önemli bir uyarıda bulundu. Bakanlık, bu uyarıyla birlikte vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sektör temsilcilerinin sorumluluklarını hatırlattı.

BAKANLIK UYARIDA BULUNDU

UYARI

Son günlerde internet üzerinden yapılan alışverişlerde yaşanan sipariş iptallerinin tüketici mağduriyetine yol açabileceğine dikkat çeken Bakanlık, sektör temsilcilerini daha duyarlı olmaya ve vatandaşları mağdur etmemeye çağırdı. İptal edilen siparişlerin tüketiciye zamanında ve düzgün bir şekilde bilgilendirme yapılarak iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakanlık, tüketici haklarının korunması ve alışveriş deneyimlerinin olumsuz etkilenmemesi için sektör temsilcilerine şeffaf bir iletişim ve hızlı çözüm süreçleri sağlama çağrısında bulundu. Ayrıca, tüketicilerin sipariş iptal taleplerine hızlı ve adil bir şekilde yanıt verilmesi gerektiğini belirtti.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yaşam
Sondakika! Çorum'da Silahlı Kavga: 3 Kişi Yaralandı
Sondakika! Çorum'da Silahlı Kavga: 3 Kişi Yaralandı
Hatay'da Deprem Sonrası Ağır Hasarlı Binaların Yıkımı Başladı
Hatay'da Deprem Sonrası Ağır Hasarlı Binaların Yıkımı Başladı
İstanbullu vatandaşlara duyuruldu! Artık ücret alınmayacak: O tarihler arasına dikkat
İstanbullu vatandaşlara duyuruldu! Artık ücret alınmayacak: O tarihler arasına dikkat
Devletten milyonlarca vatandaşa bayram hediyesi! O tarihten itibaren ücretsiz olacak: Tek tek duyuruldu
Devletten milyonlarca vatandaşa bayram hediyesi! O tarihten itibaren ücretsiz olacak: Tek tek duyuruldu
İstanbukart ile toplu taşıma kullananlar dikkat! 31 Ağustos'a kadar süreniz var: Para iadesi yapılacak
İstanbukart ile toplu taşıma kullananlar dikkat! 31 Ağustos'a kadar süreniz var: Para iadesi yapılacak
Evine elektrik, su, doğalgaz faturası gelenlere müjdeli haber! 31 Haziran son gün: Bunu yapmayan üzülecek
Evine elektrik, su, doğalgaz faturası gelenlere müjdeli haber! 31 Haziran son gün: Bunu yapmayan üzülecek
Yağdan görünmeyen tavalarınızı sakın çöpe atmayın! Ovalamadan ilk günkü haline getirecek formülü deneyin
Yağdan görünmeyen tavalarınızı sakın çöpe atmayın! Ovalamadan ilk günkü haline getirecek formülü deneyin