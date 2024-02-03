İş arayanlara büyük fırsat! KPSS'li KPSS'siz tam 7000 personel alımı başvuruları açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın personel alımı hedefi geldi. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlıktaki boşluğu doldurmak ve istihdam yaratmak amacıyla 7 bin 158 kişinin işe alınacağını duyurmuş ve bu kapsamda 158 memur alımı yapılmıştı. Kalan 7.000 kadrolu ve sözleşmeli personel ise çeşitli pozisyonlarda istihdam edilecek.

7.158 çalışanın işe alımıyla ilgili müjdeli haber açıklandı!

Tarım ve Orman Bakanı'nın açıklamasının ardından duyuru yayınlandı ve kontenjan dağılımı kamuoyu ile paylaşıldı. Bu kapsamda Tarım Bakanlığı, bakanlık bünyesindeki açığı kapatmak için 7 bin 158 ilave memur ve memur alımı yapacağını duyurdu.

Kontenjan Dağılımı

Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılında personel alım faaliyetlerini açıkladı. Bu kapsamda;

5500 sözleşmeli personel,

1500 tarım işçisi,

158 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen müjdeli haberin ardından 158 meslek asistanı alımı ilanı açıklandı. Başvurular alınmaya devam ediyor. Bakanlığın genel idare hizmetleri sınıfına alınacak 8. ve 9. sınıf kadroları için 158 tarım ve orman uzman yardımcısı alımı ilanına aşağıda yer verilmiştir.





5500 Sözleşmeli Personel Alımı Kontenjan Dağılımı

982 Ziraat Mühendisi

652 Veteriner Hekim

193 Gıda Mühendisi

107 Su Ürünleri Mühendisi

162 Orman Muhafaza Memuru

81 Orman Mühendisi

18 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi

56 Laborant

15 Harita Mühendisi

6 Bilgisayar Mühendisi

6 İnşaat Mühendisi

14 Kimya Mühendisi

33 Biolog

2 Gemi Adamı

1088 Büro Personeli

1443 Destek Personeli

155 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

487 Şoför

Adayların başvuru şartları nelerdir?

OGM ve DSİ personeli alımında adayların genel olarak 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 48. maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir. Bu kapsamda “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Kamu haklarından mahrum olmamış olmak, Görevini yapmasına engel sağlık sorunu olmaması, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucundan olumsuz sonuç alınması, 18 yaşını doldurmuş olması, Adli sicil kaydının temiz olması, Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması veya askerlikle ilgili olmaması" gibi şartlar aranıyor.

KPSS şartları ne olacak?

2022 ya da 2023 yılında yapılan KPSS sınavından lise için P94, üniversite diploması için P93, üniversite diploması için P3 gibi en az 50, 60 veya 65 puan almak gerekmektedir.

Eğitim gereklilikleri: İşe alım en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından yapılacak olup, her kontenjan için adayın ilgili eğitim seviyesinde diplomaya sahip olması gerekmektedir.

Orman mühendisi alımı şartları nelerdir?

Bir yükseköğretim kurumunun lisans programı; Orman Mühendisliği Bölümü mezunu olmak gerekmektedir.

Orman koruma memuru alımı şartları nelerdir?

Yükseköğretim kurumlarına bağlı lisans programları; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinden mezun olunması gerekmektedir.

Başvurular ne zaman ve nasıl alınacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı'na personel alımı başvuru süreci hakkında şu an için paylaşılan bir bilgi bulunmuyor. 2024'ün başlarında beklenen duyuru henüz gelmedi. Başvuru: Bu kapsamda işe alımların bir kısmı Kariyer adresi üzerinden, bir kısmı da İŞKUR üzerinden yapılacaktır.