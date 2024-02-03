İş arayanlara büyük fırsat! KPSS'li KPSS'siz tam 7000 personel alımı başvuruları açıldı
Tarım Bakanlığı, tarım işçisi, büro personeli, destek personeli ve mühendis gibi pozisyonlarda 7 bin kişiye istihdam sağlayacak. Şartlar ve kontenjanlar açıklandı..
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın personel alımı hedefi geldi. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlıktaki boşluğu doldurmak ve istihdam yaratmak amacıyla 7 bin 158 kişinin işe alınacağını duyurmuş ve bu kapsamda 158 memur alımı yapılmıştı. Kalan 7.000 kadrolu ve sözleşmeli personel ise çeşitli pozisyonlarda istihdam edilecek.
7.158 çalışanın işe alımıyla ilgili müjdeli haber açıklandı!
Tarım ve Orman Bakanı'nın açıklamasının ardından duyuru yayınlandı ve kontenjan dağılımı kamuoyu ile paylaşıldı. Bu kapsamda Tarım Bakanlığı, bakanlık bünyesindeki açığı kapatmak için 7 bin 158 ilave memur ve memur alımı yapacağını duyurdu.
Kontenjan Dağılımı
Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılında personel alım faaliyetlerini açıkladı. Bu kapsamda;
5500 sözleşmeli personel,
1500 tarım işçisi,
158 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen müjdeli haberin ardından 158 meslek asistanı alımı ilanı açıklandı. Başvurular alınmaya devam ediyor. Bakanlığın genel idare hizmetleri sınıfına alınacak 8. ve 9. sınıf kadroları için 158 tarım ve orman uzman yardımcısı alımı ilanına aşağıda yer verilmiştir.
5500 Sözleşmeli Personel Alımı Kontenjan Dağılımı
982 Ziraat Mühendisi
652 Veteriner Hekim
193 Gıda Mühendisi
107 Su Ürünleri Mühendisi
162 Orman Muhafaza Memuru
81 Orman Mühendisi
18 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi
56 Laborant
15 Harita Mühendisi
6 Bilgisayar Mühendisi
6 İnşaat Mühendisi
14 Kimya Mühendisi
33 Biolog
2 Gemi Adamı
1088 Büro Personeli
1443 Destek Personeli
155 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
487 Şoför
Adayların başvuru şartları nelerdir?
OGM ve DSİ personeli alımında adayların genel olarak 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 48. maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir. Bu kapsamda “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Kamu haklarından mahrum olmamış olmak, Görevini yapmasına engel sağlık sorunu olmaması, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucundan olumsuz sonuç alınması, 18 yaşını doldurmuş olması, Adli sicil kaydının temiz olması, Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması veya askerlikle ilgili olmaması" gibi şartlar aranıyor.
KPSS şartları ne olacak?
2022 ya da 2023 yılında yapılan KPSS sınavından lise için P94, üniversite diploması için P93, üniversite diploması için P3 gibi en az 50, 60 veya 65 puan almak gerekmektedir.
Eğitim gereklilikleri: İşe alım en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından yapılacak olup, her kontenjan için adayın ilgili eğitim seviyesinde diplomaya sahip olması gerekmektedir.
Orman mühendisi alımı şartları nelerdir?
Bir yükseköğretim kurumunun lisans programı; Orman Mühendisliği Bölümü mezunu olmak gerekmektedir.
Orman koruma memuru alımı şartları nelerdir?
Yükseköğretim kurumlarına bağlı lisans programları; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinden mezun olunması gerekmektedir.
Başvurular ne zaman ve nasıl alınacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı'na personel alımı başvuru süreci hakkında şu an için paylaşılan bir bilgi bulunmuyor. 2024'ün başlarında beklenen duyuru henüz gelmedi. Başvuru: Bu kapsamda işe alımların bir kısmı Kariyer adresi üzerinden, bir kısmı da İŞKUR üzerinden yapılacaktır.