İş Bankası lisans mezunu personel alımı yapacak! Yüksek maaş avantajına dikkat

İş Bankası personel alım duyurusu yapıldı! Bu fırsatı kaçıran çok üzülür! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞ BANKASI PERSONEL ALIMLARI

İş arayan adaylar internet üzerinden yayımlanan açık iş ilanlarını yakından takip ediyor. İş Bankası tarafından yapılan son duyuruya göre banka bünyesine İstanbul ili için Siber Güvenlik Uzmanı alımı yapılacak. Siber Güvenlik Uzmanı kadrosu için teknolojik ve güncel gelişmelerin takip edilmesi, bankanın siber güvenliği için çözümler üretilmesi, siber saldırı, savunma teknikleri, zararlı yazılım, siber olaylara müdahale ile ilgili deneyim ve bilgi sahibi olunması, bilgi güvenliği araçları ve uygulama yönetilmesi gibi görevlerin üstlenilmesi gerekiyor.





Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, suç hükmü olmaması ve kurum ya da kuruluşta zorunlu hizmeti olmaması şartlarının taşınması gerekiyor. Aynı zamanda sınav günü itibariyle 30 yaşının doldurulmaması, üniversitelerin Mühendislik, İstatistik, Aktüerya, Ekonometri, Matematik, Bilişim ve Enformatik bölümlerinden mezun olunması, iyi derecede İngilizce bilinmesi, bilgi güvenliği, veri güvenliği, siber istihbarat, siber tehdit avı, sızma testleri ve zafiyet gibi alanlarda en az 3 sene deneyimli olunması gerekiyor. İş Bankası Siber Güvenlik Uzmanı kadrosu için başvurular 17 Nisan ile 26 Nisan tarihleri arasında https://ik.isbank.com.tr/is-ilani-detayi/siber-guvenlik-uzmani-2024SIS6 internet sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabilecek.