İş Bankası'ndan 11 Şehirde Yüksek Maaş ile 390 Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Şartları ve Detayları

İş Bankası, 11 şehirde 390 kişilik yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Bankanın büyüyen kadrosu için özellikle "Nakit İkmal Görevlisi" pozisyonuna personel alınacak. Başvuru şartları, süreç ve detaylar İş Bankası tarafından açıklandı. Peki, hangi şehirlerde personel alımı yapılacak ve başvurular için gerekenler neler? İşte detaylar...

İŞ BANKASI 390 PERSONEL ALIMI YAPIYOR

İş Bankası, büyüme stratejisi doğrultusunda Türkiye genelinde 11 farklı şehirde toplam 390 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlarda öncelik, banka bünyesindeki "Nakit İkmal Görevlisi" pozisyonuna verilecek. Banka, bu kadroda çalışacak kişilerin para nakil araçlarını kullanarak para taşıma, bankamatik cihazlarının para ihtiyaçlarını karşılamak ve olası arızaları gidermek gibi görevleri yerine getireceğini açıkladı.

HANGİ ŞEHİRLERDE PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

İş Bankası'nın personel alımı yapacağı şehirler şöyle sıralanıyor:

Adana

Ankara

Antalya

Balıkesir

Bursa

Gaziantep

İstanbul

İzmir

Kocaeli

Kayseri

Konya

Bu şehirlerde ikamet eden adaylar başvuru yapma hakkına sahip olacak. Adayların, ilan edilen şehirlerde ikamet etmeleri başvuru için zorunlu bir şart olarak belirlendi.

NAKİT İKMAL GÖREVLİSİ KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

İş Bankası tarafından yapılan açıklamada, başvuru yapacak adayların karşılaması gereken genel ve özel şartlar da detaylandırıldı. Genel başvuru şartları şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Sağlık durumu görev yapmaya uygun olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak.

Askerlik görevini tamamlamış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak.

Özel başvuru şartları ise şu şekildedir:

En az lise veya ticaret meslek lisesi mezunu olmak.

29 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 28 yaşını doldurmamış olmak (29.08.1996 ve sonrasında doğmuş olmak).

Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya elverişli sağlık durumuna sahip olmak.

En az B sınıfı ehliyete sahip olmak.

Vardiyalı çalışma saatlerine uygun olmak.

En az 175 cm boyunda olmak.

SRC1 veya SRC2 belgelerinden herhangi birine sahip olmak.

SRC3 veya SRC4 belgelerinden herhangi birine sahip olmak.

29 Ağustos 2025 tarihine kadar geçerli bir psikoteknik belgesine sahip olmak.

Geçerlilik tarihi 29 Ağustos 2025 ve sonrası olan Silahlı Özel Güvenlik Sertifikasına sahip olmak.

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH: 29 AĞUSTOS 2024

İş Bankası'nın personel alımı için belirlediği son başvuru tarihi 29 Ağustos 2024 olarak açıklandı. Adayların bu tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvurular, İş Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

İŞ BANKASI PERSONEL ALIM SÜRECİ

İş Bankası, personel alım sürecinde adayların belirli testlerden ve değerlendirmelerden geçirileceğini belirtti. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, yazılı ve sözlü sınavlardan geçtikten sonra uygun görülenler göreve başlayacak.

Bankanın insan kaynakları birimi, başvuruların değerlendirileceği ve adaylara en kısa sürede geri dönüş yapılacağı bilgisini paylaştı. Ayrıca, sürecin şeffaf ve adil bir şekilde yürütüleceği ifade edildi.

İş Bankası, Türkiye genelinde 11 şehirde 390 yeni personel alımı yaparak kadrosunu genişletmeyi hedefliyor. Nakit İkmal Görevlisi pozisyonu için belirlenen genel ve özel şartları karşılayan adayların, 29 Ağustos 2024 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvuru süreci ve tüm detaylar için İş Bankası'nın resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.