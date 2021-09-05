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İşçilere aşı zorunluluğu var mı? İşçilere PCR test zorunluluğu mu hetirildi ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 02.09.2021 günü 81 il valiliklerine iş yerlerinde alınacak yeni COVID-19 tedbirleri ile alakalı yeni bir genelge gönderildi. Gönderilen genelge sonrasında, işçilere aşı zorunluluğu var mı? İşçilere PCR test zorunluluğu mu getirildi? Gibi sorular akıllara geldi. İşte merak edilen o soruların yanıtı…

05 Eylül 2021 Pazar 16:13
İşçilere aşı zorunluluğu var mı? İşçilere PCR test zorunluluğu mu hetirildi ?
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yolladığı genel yazıyla ilgili yazılı ve görsel basında işçilere PCR test zorunluluğu geldiğiyle ilgili birçok haberle yazı yer aldı. Peki, Bakanlık tarafından gönderilen yazıyla işçilere COVID-19 aşısı yaptırma zorunluluğu mu yoksa PCR test yaptırma zorunluluğu mu getirildi? Detaylara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gönderilen yazı şu şekilde;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait resmi intenet sitesinde, konuyla ilgili 81 il valiliklerine yollanan genel yazıyla alakalı şu açıklamalara yer verildi;

“Çalışma hayatını düzenleyici, işçi ile işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştıran ve koruyan tedbirleri almak, iş sağlığıyla güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek Bakanlığımızın asli görevlerinden birisidir.

Bu kapsamda, Bakanlığımızca, işverenler tarafından işçilerden istenecek PCR testiyle işçilerini koronavirüsün riskleriyle tedbirleri hakkında bilgilendirmesini içeren, 02.09.2021 tarihli genel yazı 81 İlin Valiliklerine yollanmıştır.

Buna göre;


İşverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ile güvenlik risklerine karşı koruyucu ve önleyici tedbirlerle ilgili bütün işçilerini bilgilendirmek ile yükümlü oldukları hatırlatılmakta, işverenleri koronavirüs aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmeleri isteniyor.

Bilgilendirmenin ardından aşısını yaptırmayan işçileri, kesin koronavirüs tanısının konması halinde durumun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı bakımından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumda ki işçilere bildirilmeli.

Koronavirüs aşısını yaptırmayan işçilerden 06.09.2021 tarihi itibari ile zorunlu olarak haftada 1 kere PCR testi yaptırmaları işyeri ile işveren tarafınca istenecek, testin sonuçları gerekli işlemlerin yapılması için iş yerinde kayıt altında tutulacaktır.”

İşçilere aşı zorunluluğu gelmedi: Fakat amaç koronavirüs aşısını yaptırmayan işçilerin aşı olmalarını sağlamaktır!

Devlet tarafından vatandaşlara koronavirüs aşısı yaptırma zorunluluğunun getirilmesi konusunun hukuki olup olmadığı tartışıldığı gibi, işveren kişilerin de çalışanlarına koronavirüs aşısı yaptırma zorunluluğu getirip getiremeyeceği konusu da tartışma konusu olmuştur.

Bundan dolayı Bakanlık tarafından valiliklere yollanan yazıda işveren kişilerin işçilere aşı yaptırmaları konusunda zorunluluk getirebilecekleri ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Yazıda, 06.09.2021 tarihi itibari ile koronavirüs aşısını yaptırmayan işçilerden işveren kişilerin zorunlu olarak her hafta 1 defa PCR testi yaptırmaları isteğinde bulunabilecekleri belirtildi.

Bakanlık tarafından işyerlerinde alınacak koronavirüs tedbirleri ile alakalı yayımlanan diğer yazılar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Sağlık Bakanlığı görüşlerinin de alınıp belirlenen işyerlerinde alınması gereken koronavirüs tedbirleri, işçiler ile işverenlerin bu konuda ki yükümlülükleriyle ilgili tüm yazılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi intenet sitesinde bulunuyor. Bu konudaki tüm yazılara bakanlığın resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.


Son Güncelleme: 05.09.2021 16:13
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