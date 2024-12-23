İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Belediye maaşlarına yapılan zamlar ile ilgili gelişmeler son hızla takip ediliyor. Yeni yıl gelmeden önce, çalışanlar ve emeklilere yönelik pek çok zam beklentisi ortaya çıkarken, enflasyon oranlarının üzerinde artışlar yapılacağı öne sürülüyor.

Maaş Zamları ve Çalışanların Yüzde Güldüren Anlaşma

Son dönemdeki açıklamalar ışığında, belediye işçilerinin maaşları 30 bin TL’ye yükseldi. Erdemli Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi, çalışanların sosyal haklarını da iyileştirerek, işçilerin hayat standartlarını artırdı.

Genç Çiftlere 20.000 TL Destek

Yeni evlenecek çiftler için 20 bin TL’lik nakit desteği sağlanacağı açıklandı. Bu yardım, gençlerin yuva kurma hayallerine önemli bir katkı sunacak.

Her Yıl 1.000 TL İkramiye

Ayrıca, her yıl Türkçülük Günü’nde işçilere 1.000 TL ikramiye verilmesine karar verildi. Bu uygulama, çalışanların motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

Sendikadan Açıklama

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, yapılan toplu iş sözleşmesinin sadece ekonomik kazanımlar sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda iş barışını arttırıcı düzenlemeler içerdiğini belirtti. Keskin, "Bu sözleşme, Erdemli'nin sosyal ve kültürel gelişimine de katkıda bulunacak," dedi.