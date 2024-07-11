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İŞKUR 18-55 yaş arası devlet işçisi alımı yapacak! Bu şartlara uyanlar hemen işe alınacak

Yeni kamu işçisi alımları başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.07.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 10:38
İŞKUR 18-55 yaş arası devlet işçisi alımı yapacak! Bu şartlara uyanlar hemen işe alınacak

İŞKUR paylaştı! Devlet işçi alımları başlıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEVLET İŞÇİSİ ALIMLARI BAŞLADI

Yapılan son duyurulara göre 16 geçici beden işçisi alımı yapılacak. Başvurular 12 Temmuz tarihinde sona erecek. Başvuru yapacak adayların kimlik kartı fotokopisi, ikametgah belgesi, 

kamu işçisi alımları

savcılık sabıka kaydı ve öğrenim belgesi ibraz etmesi gerekiyor. Başvuru yapacak adayların en az okur yazar olması, 18-55 yaş aralığında olması, en fazla lisans mezunu olması, Sivas Kangal ilçesinde ikamet ediyor olması şartlarını taşıması gerekiyor. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 00008399268 ilan numarası ile yapılabilecek. 

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