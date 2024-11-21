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İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

İŞKUR tarafından başlatılan ve kamu kurum ve kuruluşlarda geçici olarak çalışma imkanı sağlayacak İUP programı açıklamaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 14:11
İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

İşsizlik rakamları son yıllarda artışını sürdürürken, işsiz kalmak yerine vaktini geçici işlerle değerlendirmek isteyen milyonlarca kişi mevcut. Hal bu iken devreye giren İŞKUR tarafından başlatılan ve kamu kurum ve kuruluşlarda geçici olarak çalışma imkanı sağlayacak İUP programı açıklamaları devam ediyor. Okulların açılması ile Milli Eğitimm Bakanlığı’na alım yapılacağı belirtilmiş iken alınan binlerce İUP personelinin akabinde ülke genelinde yeni alımların yapılacağı açıklanmıştı. İŞKUR tarafından yapılan açıklamada son iki gün uyarısı yapıldı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), İşgücü Uyum Programı (İUP) çerçevesinde toplam 6 bin 382 geçici personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı şehirlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bu alımlarla, iş arayanlara geçici iş imkanı sunulacak. Yapılan duyuruda bazı iller için başvurular bitmiş iken hala şanslı olan iller mevcut ve son 2 gün duyurusu yapılmış bulunuyor.  

İşgücü Uyum Programı (İUP) NE DEMEKTİR? 

Bir süredir İŞKUR tarafından alımların devam ettiği İUP programı ile alakalı araştırmalar devam ediyor. İşsizlerin yakından ilgilendiği ve geçici iş bulma imkanı sağlayan İUP, hem maaş hem de eğitim alınmasının önünü açıyor. eçici iş gücü ihtiyacının karşılanmasını hedefleyen bu program ile alakalı gün gün yeni alımlar duyuruluyor. Daha önce TYP (Toplum Yararına Programlar) kapsamında başlatılan programlar, uyerini İUP’ye bırakmış bulunuyor.  

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

İŞKUR İUP PERSONELİ ALIMI YAPILACAK KURUMLAR 

İŞKUR tarafından yeni bir alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilan İUP kapsamında sağlanacak iken birçok ilde alım yapılacağının altı çizildi. İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarda, personel alımının gerçekleştirileceği bazı önemli kamu kurumları şunlar: 

Diyanet İşleri Başkanlığı İl Müftülükleri 

Kaymakamlıklar 

İl Özel İdareleri 

Adalet Bakanlığı Adliyeler 

İl Göç İdaresi 

İŞKUR İUP ALIMI HANGİ ŞEHİRLERDE OLACAK 

Alım yapılacak şehirler ve kontenjanları ise aşağıda yer almaktadır: 

Balıkesir: 101 kişi 

Karaman: 7 kişi 

Hakkari: 53 kişi 

Zonguldak: 9 kişi 

Ankara: 34 kişi 

Malatya: 266 kişi 

Batman: 2,630 kişi 

Düzce: 80 kişi 

Artvin: 12 kişi 

Bayburt: 406 kişi 

Bursa: 29 kişi 

İUP BAŞVURU ŞARTLARI 

İUP kapsamındaki ilanlara başvurabilmek için adayların taşıması gereken genel şartlar şunlardır: 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

İŞKUR'a kayıtlı olmak, 

18 yaşını doldurmuş olmak, 

Malullük veya yaşlılık aylığı almamak, 

Son bir yılda ilgili işyerinde çalışmamış olmak, 

Sigortalı olmamak, 

Hane gelir şartını sağlamak, 

İŞKUR'un aktif işgücü programlarından yararlanmamış olmak. 

e-Devlet, ALO 170, e-Şube üzerinden yapılan başvuruların kabul edileceği ve takibin sağlanacağı açıklaması yapılırken, zorunlu durumlarda İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerinden de başvurular tamamlanabiliyor.  

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