İŞKUR o illerde dev personel alımına start verdi! Listede yaşadığınız il var mı hemen bakın

İlgilenen adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla 7 Temmuz 2024 tarihine kadar başvuruda bulunabilirler. Başvuru yapacak kişilerin, başvuracakları pozisyonların gerektirdiği tüm şartları sağlamaları gerekmektedir.

TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR (TYP) NEDİR?

TYP, işsiz gençlerin mesleki beceriler kazanmalarını, işgücü piyasasına katkıda bulunmalarını ve sosyal sorumluluk duygularını geliştirerek insan gibi hareket etmeyi öğrenmelerini amaçlar.



TYP'NİN FAYDALARI

• Mesleki Deneyim: Katılımcılar, TYP sayesinde iş deneyimi kazanma imkanı bulurlar.

• Gelir İmkanı: Program, katılımcılara gelir elde etme fırsatı sunar.

• Sosyal Sorumluluk: Toplum yararına yapılan çalışmalara katkıda bulunarak sosyal sorumluluk duygusu geliştirilir.

TYP ALIMLARININ ÖNEMİ

İŞKUR'un TYP kapsamında yapacağı 695 personel alımı, özellikle depremden etkilenen illerde istihdamın artırılması ve sosyal hizmetlerin sürdürülmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Başvuruda bulunacak adaylara başarılar dileriz.

İŞKUR 695 PERSONEL ALIMI: İLLER VE KURUMLAR

İŞKUR, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında afet bölgelerinde istihdam edilmek üzere 695 personel alımı gerçekleştirecek. Alımların yapılacağı iller ve kurumlar şu şekildedir:

Kahramanmaraş

• İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü: 300 personel

• Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü: 58 personel

Adana

• Sarıçam Kaymakamlığı: 25 personel

• Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü: 78 personel

Isparta

• Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü: 38 personel

Ağrı

• Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü: 44 personel

Kayseri

• Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü: 74 personel

Bayburt

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü: 11 personel

BAŞVURU NUMARALARI

TYP kapsamında yapılacak personel alımları için belirlenen başvuru numaraları şunlardır:

• 321165

• 321123

• 321193

• 321194

• 321195

• 321196

• 321281

• 321107

• 321123

• 321292

• 321293

• 321294

Bu numaralar ile İŞKUR'un resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden 7 Temmuz 2024 tarihine kadar başvuru yapılabilir.