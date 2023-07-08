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İslam Memiş'ten kiralık ev arayanlara çağrı! Bunu sakın yapmayın

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İslam Memiş'ten kiralık ev arayanlara çağrı! Bunu sakın yapmayın
Kiralık ev arayanlara uzman isimden uyarılar geldi. Eylül ayının beklenmemesi gerektiğine yönelik açıklamalar yapılırken İslam Memiş, 'kiralık ev yok tedbir alın' ifadelerini kullandı.

Uzman isim İslam Memiş, katıldığı program üzerinde kiralık evlere dair önemli açıklamalarda bulundu. Rehavete düşmeden elinizi çabuk tutun başlığıyla beraber kiralık evlere değindi.

Okulların bitmesiyle beraber yaz tatili başlarken kiralık evlerin unutulmaması gerektiği belirtildi. Yaz ortalarında Türkiye'de kiralık konut ihtiyacında ciddi talep artışı olurken görev nedeniyle şehir değişikliği, eğitim ya da boşanma oranlarında ki artışlar başı çekti.

Son dönemlerde enflasyon artışıyla beraber konut ve kira fiyatlarında artış dikkatleri çekti. Konut fiyatları ya da kiraların düşmesi beklenmiyor. Döviz üzerinden değer hafif gerileyebilir fakat TL üzerinden değer kayıplarının sonu gelmeyeceği söylendi.

kiralık ev yok

Devlet tarafından kira konusunda yüzde 25 sınırı belirlendi. Ev sahipleri kiracısına yüzde 25'den fazla zam yapılmayacağı belirtildi. Kiracı ve ev sahipleri arasındaki durum mahkemelere taşınırken Memiş, şimdiden kiralık konut işini halledilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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